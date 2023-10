F1: Quem pode se dar bem no GP do México?

Mas sua vitória em Austin no último fim de semana foi difícil, com um problema de freios forçando o holandês a trabalhar mais do que gostaria, com Lewis Hamilton o perseguindo até o fim com a Mercedes atualizada.

As modificações da Mercedes funcionaram bem em Austin, uma pista na qual Hamilton e Verstappen tradicionalmente são os melhores pilotos - e após chegar perto do triunfo ali, o britânico sabe que pode estar mais próximo de sua primeira vitória desde 2021.

O circuito mexicano é uma pista de potência, com longas retas e poucas curvas de alto downforce, similar a Monza, Canadá, Baku e Áustria, então as performances nestas corridas podem dar pistas para o fim de semana.

Performance para a pole

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Verstappen fez a pole no México em duas das últimas três visitas da F1 e, no ano passado, ele foi três décimos mais rápido que o segundo colocado. Recentemente, as marcas da pole têm sido bem mais próximas, então podemos ter vários pilotos com chances.

Desde o retorno da prova ao calendário em 2015, tivemos uma grande variação de poles Então, se essa tendência continuar, Verstappen terá dificuldades para garantir mais uma posição de honra.

Hamilton e Leclerc são os únicos além de Max a fazerem pole lá e, nas últimas sete corridas, Verstappen e a Red Bull foram batidos somente pela Ferrari. Nas pistas 'de motor', o placar está 2x2 para as equipes.

A Ferrari segue cometendo erros nas corridas, mas se mostram fortes nas classificações e, como equipe, as odds para a pole aqui são de 5.00, com Carlos Sainz em 10.00 e Charles Leclerc 8.00. Hamilton, que estava na disputa em Austin, está com 11.00.

Candidatos para a corrida

Apenas um piloto tem mais de duas vitórias no México e... adivinha quem é? Sim, Verstappen tem quatro triunfos no Autódromo Hermanos Rodríguez, incluindo nos dois últimos GPs.

No ano passado, o piloto da Red Bull vencendo largando da pole - mas essa foi a única vez que alguém conseguiu isso desde 2016, então apostar contra o pole assim que ele for decidido no sábado é uma manobra sensata.

Sergio Pérez certamente fará de tudo para vencer em casa, com odds de 9.40. Já são cinco corridas sem um pódio para o mexicano, mas ele já têm dois em casa nos últimos dois anos, e as odds de um terceiro são de 1.66.

Hamilton é o único outro piloto do grid a vencer no México, em 2016 e 2019. Ele foi segundo nas duas últimas corridas aqui e é o que têm mais pódios. Suas odds são de 1.10 para uma vitória e 1.66 para um top 3.

Brigando pelos pontos

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

A McLaren teve outro final de semana decente em Austin, e apesar da Mercedes ter ido melhor na corrida, eles certamente brigarão pelo pódio aqui. Lando Norris e Oscar Piastri estão em 2.20 e 6.00 por um pódio e 1.20 e 1.74 por um top 6.

Com base no sétimo lugar de Alex Albon em Monza, a última corrida em uma pista de potência, o piloto da Williams tem boas chances de pontuar novamente. Ele foi 12º no ano passado no México com um carro bem inferior, e suas chances de um top 10 são de 2.75.

A Alfa Romeo Stake pode ser também uma candidata decente ao top 10, com Valtteri Bottas sendo 10º na Itália e 10º no México ano passado. Suas odds, e de seu companheiro de equipe Zhou Guanyu, são de 4.30 para pontuarem.

Outras possibilidades

Foi um final apertado em Austin, mas Verstappen venceu os últimos dois GPs do México por margens maiores que 15s. As odds de uma vitória por mais de 12s são de 1,73, enquanto menos de 6s - o que ocorreu apenas cinco vezes - são de 3.75.

Apenas um piloto fez um 'grand slam' no México, com pole, vitória, volta mais rápida e liderando de ponta a ponta: Jim Clark em 1963! Não há odds para isso, mas as chances para a tripleta de pole, vitória e volta mais rápida são de 2.25.

A última dobradinha veio em 2016, quando Lewis Hamilton venceu com Nico Rosberg em segundo com a Mercedes. Se Pérez conseguir puxar as forças do público de casa, as chances da Red Bull fazer um pódio duplo são de 1.82 contra 1.88 de não conseguir.

Finalmente, todos os últimos 6 GPs do México tiveram um período de atenção - três com SC físico (2015, 2016 e 2021) e três com um SC virtual (2017, 2018 e 2019). As odds são de 1.72 e 1.60, respectivamente.

Para mais odds de aposta e os últimos mercados sobre o GP deste fim de semana e todas as corridas de Fórmula 1, visite stake.com.

