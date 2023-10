Max Verstappen se prepara para uma recepção pouco calorosa no GP do México de Fórmula 1 deste fim de semana, após ser vaiado no pódio em Austin e de receber ameaças nas redes sociais. Mesmo assim, o holandês diz que se sente totalmente seguro no México, enquanto reafirma que os rumores de uma rivalidade com Sergio Pérez são "invenção".

Para muitos fãs mexicanos, Verstappen é o obstáculo que separa Pérez da vitória em casa. E após as vaias na última semana, a Red Bull contratou dois guarda-costas para acompanharem o holandês ao longo da etapa.

Mas Verstappen diz que os guarda-costas não são para deixá-lo mais seguro de um potencial ataque de fãs, mas sim para ajudar a tornar sua vida mais fácil.

"Na verdade, por que não?", disse o piloto da Red Bull. "Claro, tenho um pouco mais de segurança aqui. Mas há sempre alguns países do mundo em que os paddocks estão muito cheios".

"Por exemplo, ano passado, foi muito complicado ir do hospitality para os boxes. Isso ajuda a facilitar as coisas na pista, fora dela, ir e vir do hotel, coisas assim. Mas eu me sinto muito seguro. Na quarta eu tive um dia de marketing e a recepção foi muito boa. Sempre foi. É bom estar de volta".

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing and Sergio Perez, Red Bull Racing and Mascots Fermin La Calaca and Mario Achi

A batalha de Verstappen com Pérez será um dos focos do final de semana, com o mexicano buscando realizar o que seria o sonho de vencer em casa. Mas enquanto há conversas sobre uma relação fragilizada entre a dupla da Red Bull, o holandês insiste que não há nada de errado entre eles.

"Sim, é tudo invenção. Checo e eu nos damos muito bem. Da nossa parte, acho que não há rivalidade. Claro, como piloto na pista você sempre tenta ser o primeiro ou o mais rápido, mas acho que temos muito respeito um pelo outro, apreciamos a performance um do outro".

Os promotores do GP do México lançaram uma campanha - #racespect (uma mistura das palavras race - corrida - e respect - respeito) para encorajar um comportamento melhor dos fãs para que pilotos como Verstappen não sejam vítimas de abuso. O holandês recebeu bem a notícia, reconhecendo que há locais onde o público pode melhorar a forma como agem.

"Acho que é bom que isso comece aqui, mas não é só aqui. Acho que, no geral, o comportamento do público em alguns lugares pode melhorar. Por exemplo, Austin foi um pouco mais contra mim. Apoiar seu piloto favorito é ótimo. Mas você precisa respeitar os demais".

"Isso não somente no nosso esporte. É um problema geral em vários esportes que precisa ser resolvido".

Verstappen também acredita que as mídias sociais precisam ser melhor regulamentadas para evitar os abusos direcionados aos pilotos.

"Felizmente não passo muito tempo nas mídias sociais, porque é um local bem tóxico. As pessoas não precisam mostrar seus rostos e dizem o que bem querem. De novo, não é algo específico do nosso esporte".

"Vários outros esportes sofrem do mesmo problema. Então acho que isso precisa ser melhor regulamentado, sobre o que pode ser feito e escrito para as pessoas em geral".

F1: Confira debate sobre o primeiro dia de treinos do GP do México

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #253 – Desclassificação de Hamilton nos EUA 'salva pele' de Pérez na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: