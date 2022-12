F1: Ralf Schumacher analisa 'viés financeiro' de Vasseur na Ferrari

Carregar reprodutor de áudio

Na temporada 2023 da Fórmula 1, a Ferrari terá Fred Vasseur como novo chefe de equipe, com o francês substituindo o italiano Mattia Binotto no comando do time de Maranello. É uma mudança ousada da escuderia, mas que pode surtir efeito, segundo Ralf Schumacher.

Irmão de Michael Schumacher, que conquistou cinco de seus sete títulos na F1 pela Ferrari, o alemão analisou a contratação de Vasseur, que chefiou a Alfa Romeo-Sauber até o fim do campeonato de 2022.

“Vasseur tem negócios bem administrados em Paris. Economicamente, ele não depende do trabalho na Ferrari. Isso pode ajudar”, destacou o ex-piloto de Jordan, Williams, Toyota na categoria máxima do automobilismo mundial.

“Acredito que Fred pode contribuir. Com sua disciplina, ele também construiu equipes 'do zero', embora saibamos que ele não era o 'primeiro candidato'. Mas ele terá algum crédito", seguiu Ralf à Sky Sports Alemanha, da qual é comentarista.

Schumacher ponderou ainda que Vasseur pode levar consigo para a Ferrari alguns quadros da Sauber. O time suíço, aliás, anunciou recentemente o alemão Andreas Seidl, que até então chefiava a McLaren, como seu novo CEO, de modo que uma reestruturação pode acontecer em breve.

"A questão é quem ele (Vasseur) pode levar [para a Ferrari] consigo. Acho que ele conseguirá algumas pessoas, também 'ajudado' pelo fato de que vai haver uma reestruturação por lá ano que vem em função do novo sócio [Audi]", disse Ralf.

"Andreas Seidl até disse isso. Vasseur pode se beneficiar, embora seja difícil para ele se acostumar com a nova cultura e acompanhar tudo. De qualquer forma, confio em Vasseur", completou Schumacher.

