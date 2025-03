Chefe da Ferrari, Fred Vasseur mantém total confiançna nas habilidades de Lewis Hamilton em dar continuidade à sua adaptação ao carro da equipe italiana na Austrália. Apesar do heptacampeão da Fórmula 1 ter sido apenas o 12º no primeiro treino livre em Melbourne, o francês tem confiança no processo de integração.

Após o primeiro treino livre, onde Hamilton terminou seis décimos atrás de seu companheiro Charles Leclerc, Vasseur descartou preocupações com o ritmo de partida do britânico.

O GP da Austrália é o primeiro fim de semana de corrida do britânico de vermelho depois de sua mudança da Mercedes - uma equipe que ele passou mais de uma década vencendo seis de seus sete campeonatos mundiais. Mas Vasseur está mantendo uma abordagem metódica ao integrar seu novo piloto estrela à equipe.

"A meta é que ele conheça todos na equipe, descubra o software, o processo, o sistema", explicou Vasseur à mídia, incluindo o Motorsport.com.

Ele explicou que, embora possa haver semelhanças entre as equipes de Brackley e Maranello, ainda haverá uma curva de aprendizado para o piloto de 40 anos.

"Estou realmente convencido de que temos algo muito semelhante à Mercedes, mas, no final das contas, talvez não com o mesmo nome ou a mesma maneira de usá-los".

Mesmo para um piloto com a experiência e o calibre de Hamilton, está claro que ainda há muito trabalho a ser feito para que ele se incorpore totalmente.

Uma parte importante do treinamento de Hamilton incluiu o programa de Teste de Carros Anteriores (TPC) da Ferrari.

"Sim. E é apenas um processo de aprendizado, mas fizemos um ou dois dias lá com o TPC, um mês ou dois meses atrás, foi uma boa maneira de abordar isso".

Essas sessões de TPC, ao volante das máquinas mais antigas da Ferrari em janeiro e fevereiro, foram a introdução de Hamilton aos sistemas da equipe. Mas elas são controladas em um alto grau.

"Nada se compara ao fim de semana de corrida, você sabe disso. Quero dizer, temos que passar por isso e temos que fazer isso, mas não estou nem um pouco preocupado com isso. Não tenho a menor dúvida de que ele será capaz de se entregar, e de entregar logo. E, no ano passado, acho que Carlos estava em P8 ou P9 nos treinos livres e venceu a corrida".

Embora Hamilton esteja empenhado em maximizar seu desempenho nesta temporada, suas ambições de longo prazo estarão em 2026, quando os regulamentos mudarem. Com uma temporada para se adaptar totalmente, ele poderá começar a trabalhar com o pé direito, já que cada equipe começará do zero no próximo ano.

