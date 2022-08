F1: Ralf Schumacher aponta Felipe Drugovich como possível ameaça para Mick na Haas

Carregar reprodutor de áudio

A permanência de Mick Schumacher na Haas para 2023 ainda é incerta, uma vez que Guenther Steiner, chefe da equipe, revelou que vai tomar uma decisão somente depois das férias de verão da Fórmula 1. Candidatos para assumir o lugar do alemão não falta e Ralf Schumacher aponta que o brasileiro Felipe Drugovich, está entre esses nomes que ameaçam Mick.

Liderando a Fórmula 2 com 180 pontos, 21 à frente de Théo Pourchaire, Drugovich vem sendo lembrado quando o assunto é assumir um papel na F1. Atualmente, o nome do brasileiro está sendo vinculado em uma possível saída de Nicholas Latifi da Williams ou para uma função de piloto reserva na Aston Martin.

Mas em entrevista ao site Motorsport-total.com, Ralf Schumacher, ex-piloto e comentarista da Sky Sports Alemanha, destacou que a boa campanha do piloto da MP Motorsport pode ser uma ameaça para o alemão.

"Até onde eu sei, existem alguns pilotos da F2 que estão pressionando para tomar o lugar de Schumacher na Haas e também têm bons patrocinadores. Eu também falo de Felipe Drugovich, o brasileiro está indo muito bem em seu terceiro ano na F2 e é o primeiro na classificação", revelou.

Sobre o desempenho do sobrinho na sua segunda temporada na Fórmula 1, desta vez, pilotando ao lado do experiente Kevin Magnussen, Ralf reconhece que o começo do alemão não foi dos melhores, porém destacou a melhora de Schumacher com o decorrer das etapas conseguindo conquistar até alguns pontos para a equipe norte-americana.

"Deve-se admitir que Mick começou a temporada muito mal, mas encontrou seu ritmo e melhorou muito e no momento certo," avaliou. "Espero que ainda possa melhorar mais graças às atualizações do carro. É importante que ele mantenha um lugar na F1."

