F1- Horner: “Vettel escolheu a hora certa para se aposentar”

Sebastian Vettel anunciou sua aposentadoria durante a semana que antecedeu o GP da Hungria de Fórmula 1, em um anúncio em sua recém-criada conta do Instagram. Vettel é o terceiro maior vencedor da história da categoria, atrás apenas dos heptacampeões: Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Ele estreou em 2007, no GP dos Estados Unidos, na equipe BMW, ao substituir o titular Robert Kubica.

Em 2008, integrou o grid oficial da F1 ao assinar com a Toro Rosso, e o começo forte com uma surpreendente vitória no GP da Itália, permitiu que Vettel fosse o nome escolhido para substituir David Coulthard na Red Bull. Sebastian Vettel ingressou na RBR em 2009, o piloto foi o vice-campeão em sua primeira temporada com a equipe, depois venceu o mundial de pilotos e o mundial de construtores quatro vezes seguidas, entre 2010 e 2013.

No fim de 2014, o alemão assinou com a Ferrari, depois de viver uma temporada difícil com a implantação das regras híbridas. Apesar de deixar a equipe, Vettel manteve um bom relacionamento com Christian Horner e com o resto do time da Red Bull após sua saída: “Foi um prazer para nós tê-lo em nossa equipe”, disse Horner.

Horner ainda afirmou: “Conseguimos grandes coisas juntos, e por ter visto Sebastian crescer, transformar-se de menino em um jovem adulto, posso afirmar que ele é um cara com muitos princípios, Vettel tem crenças muito fortes.

“Vimos isso nos últimos estágios de sua carreira, já que ele está defendendo coisas pelas quais se sente apaixonado e com razão. Sua família é importante para ele, Vettel é um homem muito reservado e, por isso, estou muito feliz em ver que ele se tornou um Instagrammer recentemente.

“E com o fim da sua carreira na F1, tenho certeza que tem muita coisa que ele deseja fazer em sua vida; não tenho dúvidas que Sebastian vai continuar a fazer grandes feitos. Vai ser triste não o ver por perto, mas acho que é o momento certo para ele.

“Não é legal vê-lo correndo no meio do campo, ele não merece estar lá, por isso acho que é o momento certo para ele dizer: 'Agora é a hora de eu pedir um tempo da F1'.”

Horner prestou homenagem ao compromisso de Vettel, dentro e fora das pistas, ao longo de seus anos com a Red Bull. “O que mais se destacou no Seb, desde o início, foi que você podia ver que ele era um jovem muito focado e que a sua ética de trabalho era totalmente germânica.

“Ele trabalhava duro, até tarde e tinha um grande senso de humor, então encaixando-se em uma equipe britânica, Vettel abraçou a cultura imediatamente. Sebastian era querido em todas as áreas do negócio, seja aparecendo com chocolates para secretárias ou aprendendo a gíria na garagem – seu domínio da gíria cockney tornou-se lendário.

“Ele foi formidável nos carros que produzimos naquele período. Foram dias felizes na F1 – grandes competidores, grandes equipes que enfrentamos e alguns sucessos extraordinários.

Sebastian, naquela fase, estava muito focado em alcançar não apenas o sucesso, mas também em bater recordes. Isso significava muito para ele.”

Horner disse que Vettel mostrou uma melhora constante ao conquistar seus quatro títulos, ao longo de seu tempo com a equipe: “Seb ficou cada vez melhor, em 2009, nós éramos um time jovem, assim como ele e, por isso, cometemos alguns erros. Em 2010, Vettel foi o piloto de destaque naquele ano, tinha muita falta de confiabilidade e, contra as probabilidades, venceu o campeonato no final da temporada.

“Em 2011, ele construiu isso, já 2012 foi um ano super difícil. Sebastian só havia vencido uma corrida antes de deixarmos a Europa. E então ganhou, eu acho que quatro, no salto para enfrentar Fernando [Alonso], naquela corrida final no Brasil.

“No momento em que chegamos a 2013, Vettel dominou absolutamente e, então, ele conquistou nove vitórias consecutivas, este foi para mim o seu auge. Ele juntou tudo e foi realmente excepcional naquele ano.”

