Em 2024, Max Verstappen venceu o campeonato da Fórmula 1 com o terceiro melhor carro do grid, graças aos resultados positivos no início da temporada. De tri, ele se tornou tetracampeão e se juntou a um pequeno número de pilotos que conseguiram o mesmo - inclusive Lewis Hamilton e Sebastian Vettel.

O quarto título do holandês foi conquistado 'na raça', principalmente com gerenciamento dos problemas que o RB20 enfrentava - dado os resultados negativos de Sergio Pérez. Vestappen superou as dificuldades e entrou para o hall das 'lendas'.

Por esse motivo, Ralf Schumacher, à Sky Sports, disse que vê o tetracampeão à frente de alguns outros competidores, como Hamilton e Vettel.

"Este ano nos mostrou que Max faz a diferença. Max Verstappen traz aquele conhecimento extra e a diferença que os campeões extraordinariamente talentosos que vimos no passado têm".

"Não há muitos deles e, pessoalmente, não vejo Lewis Hamilton entre eles".

"Ele certamente é uma exceção, mas, assim como Sebastian Vettel, ele sempre precisa do ambiente e do carro perfeitos. Mas veja o que Verstappen fez nas condições deste ano. As dificuldades com Christian Horner e a saída de Adrian Newey são apenas exemplos".

No caso, Ralf se refere às polêmicas envolvendo o chefe da Red Bull - Horner foi acusado de comportamento abusivo contra uma antiga funcionária dos taurinos, mas foi inocentado - e a demissão de Newey, que se transferiu para a Aston Martin a partir de março de 2025.

"O carro era o melhor no início, mas depois começaram os problemas. Mas Max levou tudo na esportiva e sempre teve um bom desempenho".

"Se o compararmos com seu companheiro de equipe, é incrível o que ele fez".

Verstappen venceu nove das 24 corridas em 2024, se consagrando campeão da temporada. Enquanto isso, Pérez foi apenas o oitavo colocado, somando 152 pontos, contra 437 do holandês, e nenhuma vitória.

Max Verstappen, Red Bull Racing, em Parc Ferme Foto: Lubomir Asenov / Motorsport Images

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' DUCATI, SENNA e Diogo Moreira

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' Ducati, SENNA e Diogo Moreira

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!