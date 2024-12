F1 - Wolff sobre Hamilton: "Cada vez mais completo"

Lewis Hamilton se despede da Mercedes após 12 anos de parceria com o time britânico. Muito se questionou se o resultado da temporada de 2021 teve algum impacto negativo no ritmo do heptacampeão de Fórmula 1.

Porém, para Toto Wolff, chefe da Mercedes, o britânico não foi afetado de maneira alguma e, na verdade, está "cada vez mais completo".

No podcast Beyond the Grid, Wolff avaliou que Hamilton sempre fará parte da história da Mercedes, principalmente por todas as conquistas que ajudou o time a realizar - seis títulos individuais e oito campeonatos de construtores.

Na sequência, o chefe do time de Brackley avaliou que a falta de ritmo do heptacampeão não se dá em favor do resultado da temporada de 2021.

Ao fim daquele ano, Hamilton estava liderando a prova e o campeonato antes que Nicholas Latifi batesse com a entrada do safety-car na reta fina. À época, a decisão de Michael Masi, diretor de prova, se tornou muito polêmica porque 'entregou' o campeonato para Max Verstappen.

O holandês conseguiu ultrapassar os retardatários e alcançou o líder da corrida, conseguindo relargar na posição para vencer a corrida e conquistar seu primeiro título.

"O final de 2021 é algo que vai ficar para sempre quando se trata das nossas vidas profissionais", começou Wolff.

"Mas, não acho que o final de 2021 tenha qualquer correlação com o fato de não pilotar tão rápido mais, ou qualquer coisa do tipo. No geral, como ser humano, tanto profissional quanto fora do carro, ele está se tornando cada vez mais completo".

