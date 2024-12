F1: Alpine deixa 'porta aberta' para Colapinto visando 2026

A carreira de Jack Doohan na Fórmula 1 mal começou e já pode chegar ao fim? O australiano está confirmado na Alpine em 2025, mas o cenário pode mudar, segundos algumas vozes do paddock.

Doohan ganhou a disputa contra Mick Schumacher pelo cockpit ao lado de Pierre Gasly e teve sua estreia antecipada para o GP de Abu Dhabi ainda em 2024. Porém, o australiano pode perder sua vaga para Franco Colapinto.

Já havia rumores no paddock, por volta do final da temporada da categoria rainha, de que Flavio Briatore estava analisando de perto a estreia de Doohan.

O motivo: o italiano tem Colapinto em seu radar como uma possível alternativa. O argentino causou sensação em suas primeiras corridas pela Williams, mas saiu de mãos vazias quando se tratou da alocação de assentos regulares para 2025, isso porque a equipe de Grove já assinou com Carlos Sainz.

Agora, diz-se que Briatore está de olho em Colapinto, que também é interessante em termos de patrocinadores devido ao entusiasmo que o cerca na América do Sul.

"Eu faria o mesmo", diz o ex-piloto e especialista em F1 Marc Surer, expressando sua compreensão sobre os rumores do teste para Doohan.

Em princípio, o piloto suíço vê com bons olhos a oportunidade para o novato: "Jack Doohan é o piloto júnior da Alpine, ele era o piloto reserva. Ele merece ser usado. Acho que isso é ótimo, por que de que outra forma você promoveria jovens pilotos?"

Briatore deixa 'porta aberta' para Colapinto

Franco Colapinto não tem contrato para 2025, na verdade, o argentino ainda não sabe qual será o seu destino, uma vez que a Williams já tem sua dupla definida para a próxima temporada.

Apesar dos rumores, Briatore deixa a 'porta aberta' para Colapinto em 2026. Como afirmou ao Auto Motor und Sport, ele está de olho em "qualquer piloto que seja rápido".

"Mas temos contratos com [Pierre] Gasly, [Jack] Doohan e [Paul] Aron para a próxima temporada. Se houvesse uma oportunidade de obter Colapinto para 2026, você tem que pensar sobre isso".

Porém, Briatore sabe que é preciso cautela por parte dos franceses, principalmente pelo valor que a Williams está pedindo pela venda do argentino.

"No entanto, você sempre tem que ter cuidado ao avaliar os pilotos. Neste esporte, você rapidamente fica animado depois de uma boa corrida. Então o preço sobe e de repente estamos falando de 20 ou 30 milhões de dólares".

Surer sobre Doohan: "Se ele não conseguir..."

Mas a F1 também é um negócio difícil - em uma entrevista exclusiva em vídeo no canal do YouTube do Formel1.de, Surer aponta: "Mas se ele não conseguir, se houver outra pessoa no mercado como Colapinto, que mostrou talento, mas também muitos acidentes - mas ainda assim, ainda há algo a ser ganho, ainda há um diamante em bruto..."

Para o suíço, uma coisa é certa: "Por que não, se você diz que ele tem mais potencial a longo prazo? Então, eu entendo Briatore, e ele é forte o suficiente para fazer isso".

Briatore deixou claro no início de sua carreira que o atual conselheiro especial da Alpine não hesita quando vê um talento: depois de apenas um bom desempenho pela Jordan em 1991, ele comprou o jovem Michael Schumacher e o colocou na Benetton na corrida seguinte em Monza.

