Os testes em Abu Dhabi após o fim da temporada da Fórmula 1 são como se fossem o primeiro dia de escola para alguns pilotos, especificamente para aqueles que estão se transferindo de uma equipe para outra ou chegam à categoria.

Sem nenhuma competição em jogo, esse é o momento perfeito para os pilotos se adaptarem ao novo carro e ambiente de trabalho, como é o caso de alguns em 2024, como Nico Hulkenberg, Esteban Ocon e Carlos Sainz.

No entanto, há algo particularmente interessante nas primeiras fotos desses competidores em suas novas garagens: todos estavam usando cores neutras, seja no capacete ou no macacão. Sainz, por exemplo, usou a cor branca, enquanto Hulkenberg fez os testes trajado no preto, assim como Gabriel Bortoleto.

Além disso, as logos dos patrocinadores não estão à mostra em todos os casos. É então que surge a dúvida... Por quê?

Acontece que, contratualmente, Sainz e Hulkenberg ainda fazem parte da Ferrari e Haas, respectivamente, até o fim do ano, mas foram autorizados por suas antigas equipes a participarem dos testes com a Williams e a Sauber.

Por questões legais, eles não têm a permissão para aparecerem com seus rostos ligados à qualquer outra empresa ou patrocinador fora daqueles pelos quais correu ao longo de 2024. É por isso que os times optam por cores neutras.

Ocon usou o kit completo da Haas

A situação é diferente para o futuro piloto da Haas, Esteban Ocon: ele concordou com a Alpine em encerrar a colaboração mais cedo e cancelou a última corrida da temporada de 2024 em Abu Dhabi. Ele foi substituído por seu sucessor Jack Doohan, que completará sua primeira temporada completa na F1 em 2025.

Como parte de sua saída da Alpine, Ocon provavelmente negociou a possibilidade de aparecer como piloto da Haas no teste em Abu Dhabi: Ele apareceu nos eventos com o uniforme completo de sua nova equipe de corrida, incluindo todos os logotipos dos patrocinadores.

Ocon também apresentou um novo design de capacete para sua primeira aparição na Haas, agora predominantemente nas cores vermelhas.

