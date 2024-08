Mick Schumacher era um dos nomes cogitados para a vaga que estava disponível na Alpine, porém, o filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher não foi escolhido pela equipe francesa de Fórmula 1. Na verdade, eles optaram por Jack Doohan, piloto reserva, e a notícia foi divulgada durante o GP da Holanda.

Agora, o tio de Mick, Ralf Schumacher, expressou sua decepção com a decisão dos franceses em não optarem pelo alemão para substituir Esteban Ocon em 2025. O piloto também contou que eles descobriram a notícia pelas redes sociais.

A Alpine era uma das possibilidades para o Schumacher mais novo voltar à F1 após a temporada frustrante na Haas em 2022. Porém, os franceses optaram por um dos nomes de sua academia, além de ser amigo próximo de Mick.

O filho de Michael também tem uma ligação próxima à Alpine, isso porque correu no Campeonato Mundial de Endurance deste ano pelas cores dos franceses. É por esse motivo que Ralf classifica que foi "decepcionante" saber sobre a contratação de Doohan pelo Instagram.

"Temos que respeitar a decisão de escolher Doohan e não Mick, mas acho decepcionante que Mick tenha que descobrir isso através das redes sociais, através do Instagram", disse em entrevista ao Bild.

"Não é o estilo de Flávio [Briatore] e não porque ele não atue adequadamente em termos gerais, mas por tudo o que aconteceu no passado. Flávio celebrou grandes momentos com Michael e era muito ligado à família Schumacher. Uma ligação pessoal não teria sido difícil para ele".

Por sua vez, Toto Wolff, chefe da Mercedes, disse que teria abordado a questão de maneira diferente da Alpine. É importante ressaltar que Mick atua como piloto reserva dos alemães.

"Cada equipe tem sua própria forma de comunicação. Algumas são mais abertas e outras não. Algumas são mais transparentes e outras um pouco menos, mas digamos que teríamos feito as coisas de forma diferente".

LANDO ERRA largada MAS AMASSA RBR DE MAX e vence! TEM BRIGA? Leclerc 3º. Genz/Motta analisam Holanda

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!