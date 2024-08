F1: Haas segue para Itália após bens serem apreendidos na Holanda

A Uralkali, antiga patrocinadora da Haas, entrou com um processo para proibir a equipe de deixar a Holanda após o fim do GP de Fórmula 1 enquanto eles não fizessem o pagamento de reembolso de investimento estimado em nove milhões de dólares, cerca R$ 49 milhões.

O time não conseguiu deixar o país assim que a corrida terminou, como normalmente acontece, porque foram informados por oficias de justiça e polícia holandesa sobre o processo na noite da quinta-feira. Há meses, a Uralkali entrou com um pedido para a Haas fazer o reembolso de um acordo de patrocínio que foi cancelado, porém, a equipe perdeu o prazo.

Após uma audiência no tribunal de arbitragem suíço em junho, foi decidido que a Haas deveria reembolsar a Uralkali parte do pagamento de patrocínio feito para 2022, antes do cancelamento do contrato de título após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Um dos carros de F1 também foi prometido à empresa como garantia.

O tribunal chegou a declarar que a Haas tinha o direito de rescindir o acordo, ele também disse que a equipe de propriedade americana só poderia ficar com uma parte do saldo de patrocínio de 13 milhões de dólares, mais de R$ 71 milhões, pago pela campanha.

A decisão diz que a Haas deveria devolver o restante do pagamento do patrocínio que aconteceu após 4 de março de 2022, quando o acordo foi cancelado.

No entanto, a Uralkali tomou medidas por não ter recebido o pagamento ou o carro até o prazo final de julho. E, embora tenham deixado a Haas correr em Zandvoort, a ordem judicial significava que a equipe não poderia transferir sua carga para a Itália até que a confirmação do pagamento fosse dada.

Isso aconteceu nesta segunda-feira, quando a Uralkali divulgou uma declaração informando que havia informado os tribunais holandeses de que já havia recebido o pagamento e o carro.

"A Uralkali confirma que recebemos integralmente o pagamento devido pela Haas (incluindo juros e taxas) seguindo a decisão do tribunal de arbitragem suíço. Também coletamos o carro de corrida que nos era devido sob os termos do acordo de patrocínio", informou a declaração.

"Dessa forma, a Uralkali notificou as autoridades holandesas de que elas podem liberar os bens de Haas da prisão como medida provisória, e Haas está livre para retirá-los da Holanda".

A Haas insistiu que o pagamento foi feito na sexta-feira, mas a confirmação foi adiada porque era fim de semana. Acredita-se que a quantia de nove milhões de dólares foi depositada em uma conta no Oriente Médio depois que o time demonstrou preocupação de que fazer um pagamento direto violaria as sanções impostas às empresas russas.

"A Uralkali confirmou o recebimento da transferência financeira da última sexta-feira e, portanto, nossos caminhões receberam autorização para deixar a Holanda e seguir para a Itália imediatamente".

O pequeno atrasado não deve afetar o planejamento inicial da equipe para o GP da Itália.

LANDO ERRA largada MAS AMASSA RBR DE MAX e vence! TEM BRIGA? Leclerc 3º. Genz/Motta analisam Holanda

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!