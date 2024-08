F1 - Hamilton: "Não sei se fomos mais rápidos que a Ferrari"

Lewis Hamilton não ficou totalmente satisfeito com o desempenho do W15 no GP da Holanda da Fórmula 1 e disse que o carro da Mercedes ficou para trás em comparação com a corrida anterior, em Spa-Francorchamps.

"Eu estava mais feliz hoje, estava progredindo, estava indo na direção certa, mas infelizmente larguei muito atrás", afirmou Hamilton. "Se eu tivesse largado em quarto como George, pelo menos teria terminado lá". "Talvez eu tivesse ido ainda mais longe, poderíamos ter chegado perto do pódio".

O heptacampeão da F1 também questionou se a Ferrari, que estava abaixo nas últimas corridas antes da pausa de agosto, foi melhor que a equipe das 'flechas de prata'.

"Não sei se fomos mais rápidos que a Ferrari, mas houve alguns pontos em que nosso ritmo foi forte", afirmou Hamilton. "O desempenho do carro não foi bom em comparação com a última corrida, pois tínhamos muito mais ritmo naquela ocasião".

"Hoje estávamos perto dos outros, mas ainda não estávamos completamente satisfeitos", conclui.

