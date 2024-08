Com o desempenho no GP da Holanda abaixo do esperado para a Mercedes, tanto Toto Wolff, chefe da Mercedes, quanto George Russell demonstraram decepcionados com o desempenho em Zandvoort e afirmaram que terão que analizar os dados para saber o que deu errado.

Wolff, disse, após a corrida, que a Mercedes havia recuado inesperadamente na Fórmula 1 e que a situação precisava ser analisada em detalhes.

"Foi um fim de semana muito ruim e muito surpreendente", disse Wolff. "É muito confuso estar em sétimo e oitavo hoje, depois de uma corrida há três semanas, quando estávamos em primeiro e segundo".



"Temos muito o que olhar e analisar dos dados". "Nosso carro não estava bom o suficiente hoje", confessou Wolff.

Já Russell afirmou que "fizemos algo errado", já que começou a corrida em quarto lugar e terminou em sétimo, expressando sua surpresa com a perda de desempenho ao longo da corrida.

0 piloto britânico isse que o W15 ficou lento em todos os jogos de pneus e que a performance foi abaixo. "Eu realmente não entendo o que aconteceu. Estávamos lentos com todos os três pneus e fomos para trás na corrida".

"Comecei em quarto lugar, estava logo atrás dos três primeiros, estávamos à frente da Ferrari, mas tudo simplesmente desapareceu", contou, decepcionado. "Parecia que não havia aderência, como se eu estivesse no gelo. Definitivamente, fizemos algo errado em algum lugar".

LANDO ERRA largada MAS AMASSA RBR DE MAX e vence! TEM BRIGA? Leclerc 3º. Genz/Motta analisam Holanda

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!