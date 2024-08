No início desta semana, Daniel Ricciardo foi confirmado para o restante da temporada 2024 da Fórmula 1 na Racing Bulls. O australiano de 33 anos vem sendo fortemente questionado sobre os seus resultados em pista, mas, será que ele está tão atrás assim do seu companheiro de equipe, Yuki Tsunoda?

O Motorsport.com pegou o recorte desde o GP de Mônaco, quando Ricciardo apresentou um resultado ruim e optou por trocar de chassi para a sequência da temporada, em busca de uma melhora nos desempenhos. E, aparentemente, adiantou.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ao olhar para o 'mata-mata' da classificação, dentro do período estabelecido e deixando de lado o quali para corrida sprint, o australiano está na frente do japonês, em 4-3. Confira abaixo.

Classificação desde Mônaco

ETAPA TSUNODA RICCIARDO MÔNACO 8° 13° CANADÁ 8° 5° ESPANHA 17° 18° ÁUSTRIA 14° 11° GRÃ-BRETANHA 13° 15° HUNGRIA 10° 9° BÉLGICA 18° 13°

Vale destacar que a diferença na posição classificatória entre os dois pilotos é quase mínima. Apenas em uma ocasião para cada houve uma disparidade na tabela. Olhando de forma geral, desde o começo da temporada, o placar é de 9-5 (desconsiderando as sprints) para Tsunoda.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Em pontuação, a situação também é a mesma neste recorte: desde a mudança de chassi de Ricciardo, ele e o japonês somaram os mesmos 7 pontos. Contudo, no panorama geral, a diferença entre eles é de 10 pontos, com o australiano somando 12 tentos contra os 22 de Yuki.

ETAPA TSUNODA RICCIARDO MÔNACO 4 PONTOS - CANADÁ - 4 PONTOS ESPANHA - - ÁUSTRIA - 2 PONTOS GRÃ-BRETANHA 1 PONTO - HUNGRIA 2 PONTOS - BÉLGICA - 1 PONTO

Com a média de ambos de 1 ponto, até o fim da temporada Tsunoda seguirá à frente do companheiro de equipe, que precisará tirar a diferença perdida em relação aos pontos deixados para trás no começo do ano. Contudo, a reação do australiano é real, resta saber se seguirá.

