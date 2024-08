A pontuação de Max Verstappen caiu mais de 23% na temporada de 2024, ao compararmos as 14 primeiras corridas com o ano de 2023 da Fórmula 1. Tal queda é demonstrada nas reclamações constantes do piloto holandês sobre o carro no rádio da Red Bull.

Ao fazer o cálculo da pontuação de Verstappen de 2023 até a 14ª corrida, chegamos ao total de 364 pontos conquistados. Ao comparar com 2024, os pontos totais durante a mesma quantidade de finais de semana é de 277, demonstrando uma queda de 87 pontos.

Dos 388 pontos totais, o holandês não conquistou apenas 24 na temporada passada, chegando a conquistar 93,81% do todo. Já neste ano, Verstappen não conquistou 111 pontos, com 71,39% da totalidade.

As posições do piloto da Red Bull estão mais inconstantes esse ano, com seis vitórias em corridas até o 14º GP, se comparado com os 12 triunfos no ano passado. No entanto, em 2023, foram duas vitórias em três sprints, comparado com o aproveitamento de 100% em sprints neste ano.

A queda total dos pontos do tricampeão da F1 chega a de 23,91%, resultando em uma pontuação que perdeu mais de um quinto no seu total no período analisado. Confira a tabela completa:

Corridas 2023 2024 1° 25 26 2° 19 25 3° 25 0 4° 18 26 5° 26 25 6° 25 18 7° 26 25 8° 25 8 9° 26 25 10° 26 25 11° 26 10 12º 25 18 13° 25 10 14° 25 12 Sprint 1° 6 8 Sprint 2° 8 8 Sprint 3° 8 8 TOTAL: 364 277

