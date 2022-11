Em comunicado divulgado na manhã desta quinta-feira (17), a Red Bull admitiu ter cometido "alguns erros" que levaram às ordens de equipe e a polêmico envolvendo Max Verstappen e Sergio Pérez no GP de São Paulo de Fórmula 1. Mas, por outro lado, a equipe austríaca rechaçou o comportamento abusivo "chocante" dos fãs nas redes sociais contra os pilotos.

Verstappen desafiou uma ordem da equipe para devolver a sexta posição a Pérez na última volta em Interlagos, afirmando ter razões relacionadas "a algo no passado" que foi discutido após a prova. A Red Bull diz ter superado isso, conversando com ambos os pilotos, mas o assunto seguiu rendendo nas redes sociais.

Em resposta à reação nas redes, a Red Bull divulgou um comunicado admitindo ter "cometido alguns erros" no Brasil, sem "visualizar a situação que se desenvolvia na última volta", afirmando que não houveram conversas em preparação para essa eventual situação.

"Infelizmente, Max foi informado apenas na última curva para devolver a posição, sem toda a informação necessária sendo entregue. Isso colocou Max, que sempre foi uma pessoa aberta e que joga pela equipe, em uma situação comprometedora com pouco tempo de reação, o que não foi nossa intenção".

"Após a corrida, Max falou aberta e honestamente, permitindo que ambos os pilotos resolvessem qualquer problema ou preocupação. A equipe aceitou a explicação de Max, a conversa foi de tom privado e seguirá assim, sem mais nenhum comentário".

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

O comunicado segue condenando os eventos que se seguiram nas redes sociais, considerando-os "completamente inaceitáveis".

"O comportamento abusivo online perante Max, Checo, a equipe e suas respectivas famílias é chocante e entristecedor. Infelizmente é algo que nós, como esporte, precisamos lidar com uma deprimente regularidade

"Não há lugar para isso nas corridas ou na sociedade, e precisamos ser melhores. No fim do dia, isso é um esporte, estamos aqui para correr. Ameaças de morte, mensagens de ódio perante a membros de famílias é deplorável".

"Valorizamos inclusão e queremos um espaço seguro para todos que trabalham e gostam do nosso esporte. Esse abuso precisa parar".

