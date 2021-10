F1: Wolff diz que abandonos farão a diferença na luta pelo título

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, acredita que os abandonos "farão uma grande diferença" na luta pelo título da Fórmula 1 em 2021, e não as pequenas variações de pontos entre Lewis Hamilton e Max Verstappen.

O britânico perdeu a liderança do Mundial de Pilotos novamente após cruzar a linha de chegada em quinto na Turquia, com o segundo lugar de Verstappen permitindo que ele abrisse uma diferença de seis pontos na classificação.

Hamilton largou de 11º após uma punição pela troca do motor de combustão interno, mas estava na luta pelo pódio antes da Mercedes optar por mantê-lo na pista enquanto os carros ao redor paravam para colocar novos intermediários, com o heptacampeão entrando apenas no fim.

A decisão foi questionada por Hamilton na corrida e, posteriormente, analisada pela Mercedes, cujos dados mostraram que o heptacampeão teria caído para o fundo da zona de pontos se não tivesse entrado.

A Mercedes disse, após a corrida, que o objetivo ao trazer Hamilton naquele momento era de minimizar o prejuízo, e Wolff enfatizou as consequências que não terminar uma corrida teria na luta pelo título.

"A temporada inteira tem sido um vai e vem. Erramos juntos. Vencemos juntos. Tivemos variações maiores no passado com oportunidades perdidas. Esta foi uma decisão muito, muito dura. Decidimos por algo que não foi o certo".

"No final, perdemos oito pontos [na Turquia] para a Red Bull por conta da punição. A Red Bull [na Rússia] ficou feliz com uma perda de sete pontos. Então será apertado até o fim. Abandonos farão uma grande diferença, e isso também foi considerado, não apenas variações de quatro ou cinco pontos".

Hamilton possui apenas um abandono em 2021, ao não terminar o GP da Itália após a colisão com Verstappen, que terminou com uma punição ao piloto da Red Bull, repassada para Sochi.

Além de abandonar na Itália, Verstappen também não terminou o GP da Grã-Bretanha, após o contato com Hamilton na primeira volta. O britânico recebeu uma punição dentro da corrida, mas se recuperou para vencer com a Mercedes.

Outra prova que o holandês não terminou foi o Azerbaijão, com um furo no pneu enquanto liderava, mas como chegou a completar 90% da distância da corrida, ele acabou sendo considerado na classificação oficial.

