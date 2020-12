F1: Red Bull anuncia a contratação de Pérez para a temporada 2021

Após o encerramento da temporada 2020 da Fórmula 1 com o GP de Abu Dhabi, no domingo, a Red Bull resolveu acabar com o mistério e confirmou quem será o companheiro do holandês Max Verstappen no ano que vem: Sergio Pérez, que venceu o GP de Sakhir recentemente.

O piloto mexicano estava na Racing Point até o fim do campeonato de 2020, mas foi dispensado pela equipe, que se tornará Aston Martin, para abrir vaga para o alemão Sebastian Vettel - este deixou a Ferrari após correr pelo time de Maranello desde 2015.

Assim, com a insatisfação da Red Bull em relação ao desempenho do anglo-tailandês Alexander Albon, parceiro de Verstappen desde o fim de 2019, o caminho ficou aberto para a contratação de Pérez.

O mexicano, porém, teve que superar a concorrência de alguém além de Albon: o alemão Nico Hulkenberg, que deixou a Renault no fim de 2019 e correu dois GPs pela Racing Point como substituto em 2020.

O primeiro deles foi na vaga do próprio Pérez, em Silverstone, na Grã-Bretanha, e o outro foi na Alemanha, em Hockenheim, no carro do canadense Lance Stroll, que acabou contraindo o coronavírus.

Hulkenberg era bem avaliado pelo consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, e era o nome de preferência de Verstappen, mas os desempenhos recentes de Pérez viraram o jogo para o mexicano.

Assim, o piloto consegue uma vaga no grid para 2021, após cogitar um ano sabático caso não conseguisse convencer a RBR de sua contratação. Segundo divulgado pela equipe, o contrato de Pérez é de um ano.

Grande 'vitória' para o latino-americano, que vive sua melhor fase logo depois de ter sua dispensa anunciada pela Racing Point. Pérez, porém, não se abateu e seguiu consistente em 2020, conquistando seu primeiro triunfo na F1 no GP de Sakhir, no traçado externo do circuito do Bahrein.

Com o anúncio, Pérez quebra uma escrita que se sustentava por mais de uma década na Red Bull: ele é o primeiro piloto de fora da Academia da marca austríaca a ser contratado pela equipe desde Mark Webber em 2007.

A informação da contratação de Pérez já era inclusive adiantada durante a quinta-feira (17) pela imprensa holandesa, incluindo uma publicação de propriedade da Red Bull, que falava sobre a chegada iminente do mexicano.

Já Albon, que foi promovido à Red Bull no GP da Bélgica de 2019 após estrear na categoria pela Toro Rosso no mesmo ano, vai para o banco de reservas, assumindo a dupla função de piloto reserva e detestes para a temporada 2021. O anglo-tailandês conquistou somente dois pódios em 2020, nos GPs de Toscana e Bahrein.

Apesar de ter recebido todo o apoio possível de Christian Horner e Helmut Marko para provar que merecia seguir ao lado de Max Verstappen pela terceira temporada consecutiva, a cúpula da marca austríaca acabou optando pelo mexicano.

Segundo Christian Horner, Albon assume a função de reserva "com um foco chave no desenvolvimento de 2022, trabalho no simulador e testes com os novos pneus".

"Alex é um membro valioso de nossa equipe e ponderamos muito sobre essa decisão. Tendo tirado tempo para avaliar todos os dados relevantes e performances, decidimos que Sergio é o parceiro ideal para correr ao lado de Max em 2021 e mal posso esperar para recebê-lo na Red Bull Racing".

"Alex segue sendo uma parte importante de nossa equipe como piloto reserva e de testes com um foco chave no desenvolvimento de 2022 e gostaríamos de agradecê-lo pelo seu trabalho árduo e contribuição".

Com o anúncio, a Mercedes passa a ser oficialmente a única equipe sem dupla confirmada para 2021. Enquanto Valtteri Bottas já está de contrato assinado, informações apontam que a oficialização de Lewis Hamilton acontecerá nos próximos dias. A grande dúvida sobre esse novo contrato é a sua duração.

