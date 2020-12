Com a confirmação de Sergio Pérez na Red Bull, a Mercedes passa a ser a única equipe com uma vaga em aberto para a temporada 2021 da Fórmula 1. Apesar desse carro pertencer a Lewis Hamilton, que vem reiterando que estará na F1 no próximo ano, há muita especulação em cima deste novo contrato, especialmente sua duração. Mesmo assim, a equipe afirmou que a decisão, que o heptacampeão queria que saísse até o Natal, pode esperar até 2021.

A negociação do próximo contrato de Hamilton, que geralmente já estaria finalizado a essa altura do ano, foi impactado pela pandemia, atrasando as conversas com a Mercedes. Seu diagnóstico de Covid-19 atrasou ainda mais, mas após o GP de Abu Dhabi ele disse que gostaria de resolver tudo antes do Natal.

Mas Toto Wolff, chefe da Mercedes, passou muito tempo negociando o seu próprio contrato para seguir à frente da equipe, além do acordo de venda de ações para a INEOS, que se tornou acionista da equipe ao lado de Wolff e da Daimler.

Falando na sexta, Wolff disse que não havia preocupações com o fato do contrato com Hamilton ainda não estar finalizado, afirmando que não há necessidade de apressar as coisas.

"Do meu ponto de vista, tivemos um percurso tão bem sucedido nos últimos sete anos, que não há razão para não continuar", disse Wolff. "Ele está no auge e seguirá assim por mais algum tempo. Por isso que manter o relacionamento é uma decisão óbvia".

"Você pergunta por que não assinamos um contrato ainda? O motivo é simples. Priorizamos a conquista dos campeonatos, para não sermos distraídos por discussões que podem ser difíceis, como é a natureza da negociação. E aí ainda tivemos a Covid".

"Isso nos atrasou um pouco, mas nunca nos preocupamos. Eventualmente será concluído. Não estamos colocando uma data porque não queremos ser pressionados pela imprensa sobre o porquê de não estar assinado ainda. Então isso acontecerá mais cedo ou mais tarde. Antes da pré-temporada".

Devido ao final tardio da temporada 2020, a pré-temporada será realizada apenas em março em Barcelona. Apesar de Hamilton receber um alto salário como parte do novo acordo, o CEO da Daimler, Ola Kallenius disse não ter dúvidas de que o britânico é o piloto certo para a equipe.

"Lewis Hamilton é um dos maiores pilotos de todos os tempos. Conheço ele desde que ele era apenas um adolescente. Acho que sua dedicação e profissionalismo que ele usa para conduzir sua vida tem sido a melhor. E ele é gente boa também".

"Então queremos manter a parceria. Agora depende de Toto fazer com que isso aconteça".

