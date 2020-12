O portal da revista austríaca Speedweek e o jornal holandês De Telegraaf garantem que Sergio Pérez será o novo piloto da Red Bull em 2021.

De acordo com a Speedweek, a Red Bull contratará Pérez como companheiro de equipe de Max Verstappen para a temporada de 2021 em um anúncio oficial que será feito nesta sexta-feira.

A mudança para a casa austríaca faria com que Alex Albon se tornasse o piloto reserva da equipe. Por um tempo houve rumores de seu retorno a AlphaTauri, mas o segundo assento já está ocupado pelo piloto japonês Yuki Tsunoda, que será parceiro de Pierre Gasly.

Pérez viria para a Red Bull depois de completar sua melhor temporada de Fórmula 1 ao terminar em quarto lugar no campeonato de pilotos, apesar de ter perdido as etapas em Silverstone após teste positivo para Covid-19.

Em 2020, ele somou dois pódios, incluindo sua vitória no GP de Sakhir, a primeira para um mexicano em mais de 50 anos.

Pérez ficou sem assento em 2021 depois que a Racing Point decidiu rescindir seu contrato de três anos para assinar com Sebastian Vettel. O alemão deixou a Ferrari após seis temporadas e usará as cores da Aston Martin no próximo ano.

Nos últimos meses, ele foi associado a várias opções, como uma possível mudança para a Alfa Romeo, Haas ou Williams e Red Bull. Suas chances foram reduzidas quando as três primeiras equipes confirmaram suas escalações, deixando apenas dois caminhos para o mexicano: juntar-se a Verstappen ou tirar um ano sabático.

Entende-se que o acordo poderia ser por uma temporada, com possibilidade de prorrogação, dependendo dos resultados do mexicano.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

EXCLUSIVA COM LECLERC: Saiba como admiração de pai de piloto por Senna influenciou estrela da F1

PODCAST: Como ficará marcada a temporada de 2020 da F1?