O chefe da Red Bull, Christian Horner, acredita que o baixo rendimento em uma curva específica do circuito de Losail está por trás do déficit de performance entre sua equipe e a Mercedes no GP do Catar de Fórmula 1 do último fim de semana.

Lewis Hamilton e a Mercedes dominaram o fim de semana do GP de estreia em Losail, vencendo pela segunda vez consecutiva e reduzindo a vantagem de Max Verstappen no Mundial de Pilotos para apenas oito pontos com duas corridas restantes.

Verstappen se preparava para um final de semana de "controle de danos" após perder a luta pela pole e a penalização de cinco posições no grid, conseguindo se recuperar para terminar a prova em segundo, além de fazer o ponto extra da volta mais rápida.

Quando questionado sobre a diferença entre as duas equipes, Horner acredita que o ponto fraco da Red Bull foi a curva seis, algo que a equipe visa investigar antes do GP da Arábia Saudita na próxima semana.

"Acho que há uma curva que fez a diferença para nós no final de semana, a curva seis", falou Horner sobre o trecho de velocidade mais baixa da pista, uma curva apertada para a esquerda. "Perdemos dois décimos por volta da sexta até o domingo naquela curva, e acho que isso é algo que precisamos entender para vermos como melhorar".

Com longas retas e setores de pé embaixo, o circuito de Jeddah promete ser um ponto forte para a Mercedes, especialmente com Hamilton voltando a usar o motor novo introduzido em São Paulo. Andrew Shovlin, diretor de engenharia da equipe alemã, concorda que a Mercedes fez a diferença com as curvas, após tudo o que foi dito sobre sua velocidade de reta no Brasil.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Em algumas pistas recentes, vínhamos igualando a performance da Red Bull nas curvas, e extraindo o benefício da velocidade de reta, mas no Catar vimos o oposto", disse Shovlin no vídeo de análise da corrida publicado pela Mercedes.

"Tínhamos uma performance igualada nas retas e encontrávamos nosso tempo nas curvas. De onde vem isso? Bem, há duas áreas. Uma é o downforce que você consegue para o carro e, claramente, nosso pacote estava funcionando bem ali, nos ajudando a gerar uma boa velocidade nas curvas".

"Mas também tem o balanço do carro e esse é o ponto que ajustamos mecanicamente, além da asa dianteira. Nossos pilotos ficaram felizes com os ajustes, eles tinham estabilidade na entrada, podiam atacar a curva, manter velocidade e vocês viram uma demonstração disso com a volta fantástica que Lewis fez na pole".

Horner reconheceu que o circuito saudita "deve favorecer a Mercedes", mas acredita que o remodelado circuito de Yas Marina em Abu Dhabi pode oferecer uma luta fantástica pelo título se Hamilton vencer também em Jeddah.

"A próxima pista deve favorecer a Mercedes, sem dúvidas. Abu Dhabi, com as modificações, quem sabe? Mas tem sido muito apertado. Então essas corridas finais, são apenas oito pontos de vantagem entre os pilotos e a redução da diferença nos construtores para cinco".

"Ambos estão bem abertos e isso é fantástico, porque estamos chegando no clímax desse mundial".

Verstappen CAMPEÃO já na Arábia? Hamilton OCTA com FACILIDADE? Veja MATEMÁTICAS DO TÍTULO da F1 2021

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #148: O jogo virou a favor da Mercedes? Quem é o favorito ao título?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: