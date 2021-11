Por ser o diretor executivo da Alpine, Alain Prost pode ter se concentrado na busca pelo quinto lugar no campeonato de construtores da Fórmula 1, mas ele não perdeu uma migalha na batalha titânica entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pelo título mundial. O tetracampeão disse ter o prazer de testemunhar "um duelo incrível" e acredita no bem que esta temporada pode fazer para a categoria, apesar das polêmicas.

Após o GP do Catar, o holandês da Red Bull soma oito pontos a mais que o rival da Mercedes na classificação, mas o ímpeto está do lado da equipe alemã. Uma recuperação que o francês atribui em particularmente à competição saudável que beneficia o heptacampeão.

"A minha opinião é que é um duelo incrível", disse Prost ao veículo de seu país Canal+. "Acho que temos que tirar vantagem disso, realmente. É excelente para o nosso esporte."

"Na minha época, falávamos de luta de gerações por haver uma diferença de cinco ou seis anos, e agora são mais de 12 ou 13. Eles são dois grandes pilotos, com talentos diferentes, e ainda assim, é ótimo."

Sobre este 'conflito geracional', o Professor o observa sobretudo na questão das estatísticas de Hamilton e Verstappen. O primeiro tem "muita experiência" e sete títulos. Já para seu rival, a situação é obviamente diferente, já que ele "com certeza deve ganhar pelo menos uma", segundo Prost.

"Quando disputei em 1982, 1983, 1984, onde perdi, dizíamos a nós mesmos: 'Agora perdi as oportunidades e talvez nunca mais teremos uma novamente.' Era muito complicado", comentou. "Aconteça o que acontecer, o que quero dizer é que, um ou outro, serão dois campeões extraordinários."

"A temporada deles ainda é ótima, e Max tem um pouco de sorte com Lewis hoje, pois ele tem motivação extra, não consegue dormir e não há nada melhor que poderia acontecer depois de ganhar sete títulos e ter mais de 100 vitórias", concluiu.

