Que a permanência de Sergio Pérez na Red Bull é altamente questionada pelo público, você já deve saber, no entanto, sabe porque a equipe parece afastar a possibilidade de substituí-lo? Acontece que o time entende que o mexicano enfrenta problemas com o carro desde Barcelona em 2023, mas eles escolheram 'ignorar' as reclamações do competidor, mas agora enfrentam os resultados negativos na temporada de 2024 na Fórmula 1.

Após o GP do Azerbaijão, a McLaren tomou a liderança da Red Bull na tabela de construtores, algo que não acontecia há anos. A diferença entre as duas equipes é de 20 pontos e o RB20 vem mostrando uma queda inesperada (ou será que já era esperada?) no desempenho.

O questionamento sobre o conhecimento do ritmo baixo do carro atual dos taurinos surgiu após Christian Horner confirmar que os problemas começaram a ser apresentados ainda em 2023, quando 'Checo' teve um fim de semana ruim e reclamou bastante.

"Traçamos a história do desenvolvimento e descobrimos que o primeiro erro aconteceu com uma atualização da parte inferior em Barcelona em 2023. Esse também foi o GP a partir do qual Checo começou a ter problemas. Não levamos isso muito a sério porque Max [Verstappen] continuou vencendo".

Ainda na temporada de 2023, Verstappen não apenas venceu o GP da Espanha, como também todos os outros na sequência, perdendo apenas para Carlos Sainz no GP de Singapura, não demostrando que existia qualquer dificuldade com o RB20.

No entanto, o tricampeão já começava a avisar o time de que o carro estava difícil de guiar e não obedecia todas as manobras que eram impostas. Mas foi apenas a partir - ironicamente - do GP da Espanha de 2024 que Verstappen também começou a ter dificuldades em se manter na parte mais a frente no grid.

Até o momento, o holandês segue sem nenhuma vitória desde junho e enfrenta a rápida aproximação de Lando Norris na tabela de pilotos. Importante lembrar que a McLaren também tomou a ponta dos taurinos na disputa pelos construtores e se afastou em 20 pontos.

