F1 - Norris: "A Ferrari é uma ameaça maior do que a Red Bull"

A impressionante vitória de Oscar Piastri no GP do Azerbaijão da Fórmula 1 e a volta mais rápida de Lando Norris, que largou em 15º lugar no grid em Baku, no domingo, colocaram a McLaren 20 pontos à frente da Red Bull na disputa do campeonato de construtores.

A Ferrari, que teve a batida de Carlos Sainz na penúltima volta enquanto lutava pelo terceiro lugar com Sergio Perez, da Red Bull, marcou o segundo maior número de pontos, com Charles Leclerc chegando em segundo colocado.

Norris, que está 59 pontos atrás de Max Verstappen, em segundo lugar, faltando sete corridas, disse à emissora britânica Sky Sports: "Sabíamos em Monza, Baku e Singapura que a Ferrari seria nossa principal rival.

"Eles têm sido nossos rivais mais fortes nos últimos tempos. Portanto, estamos mais preocupados com a Ferrari do que com a Red Bull no campeonato de equipes", conclui.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto: Ferrari

BORTOLETO x Colapinto? INSIDER da Argentina analisa, PIASTRI dá XEQUE em Lando, MAX sofre! Indy, TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!