Após o GP do Azerbaijão e a segunda vitória de Oscar Piastri - além da McLaren ter definido que irá auxiliar Lando Norris em sua busca pelo título mundial da Fórmula 1 -, a situação ficou dividida na garagem papaia. Isso aconteceu porque a equipe se vê com dois pilotos fortes e com chances de vitórias, além de ter um carro muito mais competitivo do que nos últimos anos.

Esse novo cenário tem despertado grande interesse no paddock e Christian Horner, chefe da Red Bull, tem sua própria opinião sobre o que Andrea Stella enfrenta no momento.

É importante ressaltar que a vitória de Piastri e o P4 de Norris em Baku garantiu que a McLaren tomasse a posição da Red Bull na tabela de construtores, algo que a equipe de Woking não conseguia há dez anos. No entanto, o piloto britânico ainda está a 59 pontos de Max Verstappen e precisará de um enorme esforço, e muita sorte, para tomar a liderança.

Com a situação atual, Horner se vê no lugar de comentar o que está acontecendo nas outras garagens e tem grande interesse na McLaren e as 'regras papaia', que podem ser a fonte de erros que podem ser cometidos pela equipe no futuro.

"Acho que Piastri está causando problemas porque está vencendo corridas. E ele está fazendo um ótimo trabalho. Foi como quando Daniel Ricciardo veio até nós, ele deveria claramente ser o número dois de Sebastian Vettel, e naquele ano ele venceu três corridas contra nenhuma de Sebastian. Às vezes, isso nos dá dor de cabeça".

"Certamente, eles chegaram a Oscar com a expectativa, como a Mercedes fez com George [Russell] e a Ferrari fez com Carlos [Sainz], de ter um ativo principal e um ativo de apoio e, obviamente, quando o segundo piloto começa a ultrapassar o primeiro, você tende a ter uma grande dor de cabeça".

Horner ressalta que, em sua opinião, a melhor estratégia não é ter dois pilotos do mesmo calibre na equipe. É melhor ter dois pilotos com tarefas claramente definidas desde o início ou, pelo menos, definir as funções no meio da temporada para não prejudicar a busca por títulos.

"Ter dois pilotos muito fortes é um problema a ser administrado, um problema bom. Mas também é difícil, porque você divide a equipe e as regras entre eles se tornam complicadas".

Importante lembrar que, recentemente, a McLaren se envolveu em uma série de polêmicas por ordens (ou a falta delas) de equipe, entre elas, o GP da Hungria, quando o engenheiro de Norris ordenou que o piloto deixasse Piastri o ultrapassar e conquistar sua primeira vitória.

Em Monza, muito foi questionado sobre o porquê a equipe de Woking não trocou as posições dos competidores nas últimas voltas, permitindo que o australiano cruzasse a linha de chegada a frente do companheiro, impedindo que ele marcasse mais pontos e diminuísse a diferença para Verstappen.

"Todo mundo provavelmente sabe quem é o número um e o número dois, mas se você não está na linha de frente com os pilotos, acaba ficando confuso", defendeu Horner.

"Então, acho que em uma corrida, qualquer corrida, obviamente no início da temporada está tudo aberto, mas certamente quando você chega na metade da temporada, você tem que escolher em qual piloto apostar, especialmente se estiver lutando pelo Campeonato Mundial".

Desde o início da disputa entre os dois, Andrea Stella, chefe da McLaren, defende que o time preza por manter a justiça, dando a ambos as mesmas chances de conquistarem vitórias e garantirem pódios. No entanto, se o cenário se mantiver o mesmo, a equipe pode colocar em xeque a possibilidade de Norris se aproximar ainda mais de Verstappen.

Atualmente, o tricampeão e Lando são separados por 59 pontos na tabela de pilotos, diferença que vem diminuindo a cada etapa que o holandês se mantém fora do pódio - algo que não acontecia desde 2022. Max enfrenta um jejum de vitórias desde junho, quando venceu pela última vez no GP da Espanha, desde então, tem problemas com o RB20 e luta para sair do meio do batalhão.

