F1 - Horner: Red Bull deve ser agressiva após perda de pontos

O chefe da Red Bull, Christian Horner, insistiu que a equpe austríaca deve agora "atacar" depois de ter sido ultrapassada pela McLaren no campeonato de construtores da Fórmula 1.

A vitória de Oscar Piastri no GP do Azerbaijão, juntamente com a recuperação de Lando Norris do 15º lugar no grid para o quarto, a batida de Sergio Pérez com Carlos Sainz, da Ferrari, no final da corrida e o fim de semana atípico de dificuldades de Max Verstappen fizeram com que a Red Bull caísse do topo da classificação pela primeira vez desde o GP de Miami de 2022.

Norris também se aproximou de Verstappen na busca pelo título de pilotos, embora por apenas três pontos, para somar aos ganhos obtidos na Holanda e na Itália, com a Red Bull agora enfrentando a necessidade de reverter para sua boa forma após três finais de semana de dificuldades com o carro.

Horner apontou para a contenção de danos, explicando: "Quero dizer, se você olhar antes do fim de semana, com base na posição em que estávamos em Monza, ele tirou o que, três pontos dele?"

No entanto, ele admitiu: "É frustrante, principalmente depois da classificação de Lando, que não o tenhamos vencido, mas felizmente ele não marcou pontos importantes. Mas temos que aproveitar o que já aprendemos e ainda há muita corrida pela frente".

"Sofremos um grande golpe na classificação dos construtores hoje, mas temos 20 pontos de déficit agora, então temos que atacar. Ainda temos sete corridas pela frente, duas corridas de sprint pela frente. Há muitos pontos em disputa e muitos circuitos diferentes chegando, então está longe de acabar".

A falta de sincronia de Verstappen com seu RB20 foi evidenciada por Pérez, que superou seu companheiro de equipe pela primeira vez desde Miami no ano passado.

O mexicano exibiu sua melhor forma da temporada ao desafiar Piastri e Charles Leclerc, mas, quando Sainz se juntou à batalha pela liderança enquanto o piloto monegasco vacilava com os pneus duros que se degradavam rapidamente, disputar posição com duas Ferraris prejudicou Perez.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Red Bull Content Pool

Uma manobra por fora de Leclerc na Curva 1 fez com que o monegasco deixasse Pérez para trás, permitindo que Sainz o ultrapassasse. Mas quando os rivais sairam da Curva 3 lado a lado, ambos perseguindo Leclerc, eles se enroscaram e os dois carros atingiram a barreira de pneus, causando forte dano e terminando a corrida para ambos.

"Frustrante, porque com Checo, ele certamente deveria ter subido ao pódio, no mínimo em terceiro lugar, provavelmente em segundo", disse Horner ao comentar a corrida de Pérez.

"Acho que, na verdade, ele poderia ter vencido a corrida, se não fosse por... ter perdido muito tempo atrás de Alex Albon no início e depois de Lando, enquanto ele estava com pneus novos e Oscar ainda estava com os pneus velhos".

"Lando o apoiou, o que permitiu que Oscar mantivesse a posição na pista e acho que, sem isso, teríamos ficado à frente de Oscar e ele teria passado Leclerc e teria ficado bem, o que é extremamente frustrante."

Sobre o incidente em si, Horner acrescentou: "Você pode ver claramente que Carlos, se você tomar o muro como referência e a linha branca no lado direito da pista, você o vê olhar no espelho e simplesmente desviar para a esquerda, sabendo que ele estava lá, e Checo não se move para a esquerda ou para a direita, então é extremamente frustrante perder isso", conclui.

