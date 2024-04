Nome mais quente do mercado de pilotos da Fórmula 1 neste momento, Carlos Sainz ainda analisa as possibilidades para disputar a temporada 2025. E o consultor da Red Bull, Helmut Marko, confirmou que há conversas com o espanhol, mas revelou que ele possui uma oferta interessante da Audi na mesa também.

Sainz ficou sem a vaga na Ferrari para o próximo ano após a equipe italiana surpreender com a contratação de Lewis Hamilton. O espanhol já era visto como um nome importante para o mercado de pilotos, mas seu passe ganhou ainda mais valor após o forte começo de temporada, incluindo a vitória no GP da Austrália.

Uma das vagas mais cobiçadas do grid de 2025 é ao lado de Max Verstappen. Mesmo com Sergio Pérez tendo um início de temporada forte, Marko confirmou em entrevista ao jornal austríaco Kleine Zeitung que conversa com Sainz.

"Estamos conversando com ele [Sainz]. Ele está fazendo sua melhor temporada na F1, mas ele tem também uma oferta muito lucrativa da Audi, e não temos como iguala-la ou superá-la", disse.

Sainz sempre foi visto como um dos principais candidatos da Audi, que entrará oficialmente na F1 em 2026 após sua compra da Sauber. Mas, com o momento vivido pelo time suíço e as dúvidas em torno do projeto da montadora alemã, a ida de Sainz para a equipe levanta muitas interrogações. Por outro lado, ele também possui uma história conturbada em sua passagem pela Red Bull.

"Nós o conhecemos desde os tempos de Toro Rosso, quando esteve ao lado de Max. Mas doeu muito para ele ver a Red Bull escolhendo Verstappen [para a vaga de Daniil Kvyat em 2016]".

