O heptacampeão mundial Lewis Hamilton, da Mercedes, afirmou nesta quinta-feira, dia de mídia da Fórmula 1 no GP da China, que sua decisão de se juntar à Ferrari a partir da temporada 2025 não precisa ser "justificada".

O piloto britânico anunciou no início de fevereiro que se mudaria para a Ferrari em 2025, depois de optar por ativar uma cláusula de saída em um contrato que havia assinado originalmente com a Mercedes, na qual está desde 2013.

E, embora as contínuas diferenças competitivas entre as Flechas de Prata e o time de Maranello tenham levado os espectadores a debater se ele fez ou não a escolha certa, ele diz que a opinião dos outros é irrelevante.

Neste sentido, ele afirma que a única coisa que importa é estar feliz com a própria decisão, como estava quando se juntou à Mercedes após passagem pela McLaren, apesar de muitas pessoas questionarem a decisão.

Questionado em Xangai sobre se as atuais dificuldades da Mercedes confirmam que ele fez a escolha certa ao se mudar para a Ferrari, ele disse: "Não sinto que preciso que minha decisão seja justificada. Acho que sei o que é certo para mim, e isso não mudou desde o momento em que tomei a decisão".

"Não houve um momento em que eu tenha questionado essa decisão e não me deixo influenciar pelos comentários de outras pessoas. Mesmo hoje, há gente que segue falando merda, e isso continuará pelo resto do ano", seguiu Hamilton.

Após o GP do Japão, Hamilton expressou certa irritação com um jornalista que perguntou se ele estava feliz por ir para a Ferrari porque eles eram "melhores". "Você não tem uma pergunta melhor?", reclamou o competidor inglês antes de abandonar a entrevista. Em Xangai, ele também falou sobre longevidade.

"Nunca pensei que estaria correndo até os 40 anos. Tenho certeza que já disse que não chegaria aos 40 anos correndo, mas a vida é uma jornada tão louca que não me sinto como se tivesse quase 40 anos. Ainda me sinto muito jovem", completou Lewis, o último vencedor do GP da China, em 2019.

Fórmula 1 - GP da China Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 00h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 04h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sabado 00h Bandsports / F1TV Pro Classificação do GP Sábado 04h Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 04h Band / F1TV Pro

