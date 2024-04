Com um início de temporada sólido, Sergio Pérez passa a ver com otimismo sua permanência na Red Bull para a Fórmula 1 2025, acreditando que uma resolução sobre seu futuro deve vir nas próximas semanas, já que "tudo está se mexendo rápido demais" no mercado.

Após um 2023 com mais baixos do que altos, que deixou dúvidas sobre sua continuidade no time austríaco, mesmo com contrato garantido até o fim de 2024, Pérez vive um começo de ano muito diferente. Mesmo sem vencer ainda na temporada, o mexicano vem cumprindo o que a Red Bull espera de um segundo piloto, garantindo três dobradinhas com Max Verstappen nos quatro primeiros GPs.

Na chegada à Xangai para o retorno do GP da China, Pérez analisou as incomuns movimentações precoces do mercado de pilotos, com as decisões sendo tomadas mais cedo do que o esperado. E o mexicano tem certeza de que estará no grid de 2025.

"Certamente, as coisas estão se movendo mais cedo do que eu gostaria, considerando como está o mercado... acho que vamos tomar decisões bem rápido, nas próximas semanas. Devo saber meu futuro nas próximas semanas porque tudo está se mexendo rápido demais. Então é importante não esperar demais".

"Estou totalmente comprometido. E, sabe, no fim do dia, estou há um bom tempo nesse esporte mas tenho apenas 34 anos. E quando você vê outros pilotos seguindo adiante, com carreiras mais longas, me sinto novo e muito motivado. Então não tenho dúvidas de que estarei aqui no próximo ano, 100%".

Pérez vê ainda com otimismo sua permanência na Red Bull, afirmando que é apenas uma questão de tempo até que tenha notícias.

"Acho que é uma combinação. É tudo sobre o futuro, como ambos vemos o futuro juntos. E, obviamente, se você, como equipe e como piloto, têm o mesmo objetivo em mente. É tudo muito fácil - especialmente após tantos anos, já são quatro juntos. Então espero que tudo seja bem fácil daqui em diante".

"A prioridade é ficar aqui para o futuro. E sim, isso é algo que... diria que é apenas uma questão de tempo. O mais importante para agora é entregar na pista e focar na temporada atual. E quando tivemos notícias, vamos dividi-las com vocês".

"Seguem falando M****", diz Hamilton! Sainz 'CUTUCA' RBR, Max e Pérez MANDAM RECADOS | A F1 na China

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #278 – Como mercado da F1 reagirá após renovação de Alonso?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Motorsport Business #12 – Gabriel Hackme, da PRIO, e Nicolas Costa: a relação piloto e patrocinador

.