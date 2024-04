F1 - Russell sobre Alonso: "Não merece mais nem menos que outros"

Britânico da Mercedes, George Russell foi mais um dos questionados no dia de mídia do GP da China sobre a renovação de Fernando Alonso com a Aston Martin, em vínculo que deve manter o espanhol na Fórmula 1 até 2026. O inglês elogiou, mas fez uma ponderação quanto ao asturiano bicampeão mundial.

Ao receber pergunta sobre o quanto gostaria de ver Alonso vencendo novamente, Russell disse: "Há muitos que merecem vencer GPs e lutar por título. Lewis [Hamilton] e Max [Verstappen] são exemplo: Lewis estava dominando e Max estava lutando por vitória aqui e ali, agora é o oposto. E não é que Max tenha se transformado repentinamente num grande piloto e Lewis tenha perdido o talento. Fernando foi um dos melhores e merece do mesmo modo que Charles [Leclerc], Lando [Norris], Lewis e mesmo Max".

"Todos merecemos lutar por um campeonato, por vitórias e o ideal é que o esporte chegue a esse ponto [de vários pilotos disputarem lá na frente], por isso ele (Alonso) não merece mais nem menos do que os pilotos que mencionei", seguiu George. Fernando não vence desde o GP da Espanha de 2013, pela Ferrari.

Citado por Russell assim como Leclerc, monegasco da Ferrari, Norris, britânico da McLaren, e Verstappen, holandês da Red Bull, o também mercedista e britânico Lewis Hamilton foi outro a falar sobre a confirmação de que seu antigo rival Alonso ficará no grid da F1 até 2026, pelo menos.

"Ainda estarei correndo por algum tempo, então é definitivamente bom que ele ainda esteja por perto, espero que ele continue por mais um tempo", disse o veterano de 39 anos, que em 2025 se transfere para a Ferrari em vínculo plurianual, o que deve levá-lo até 2026 assim como Alonso, que terá fará 45 anos.

Sobre o substituto de Hamilton na Mercedes, Russell, que tem contrato com as Flechas de Prata até o fim de 2025, comentou há alguns dias: "Estou aberto para receber qualquer um como companheiro, seja campeão mundial ou novato, não importa. Isso não mudará minha jornada, todos serão bem-vindos'.

“Eles (Mercedes) querem dar aos dois pilotos a chance de buscar o melhor resultado — neste ou no próximo ano. Não importa quem será meu companheiro, as coisas seguirão as mesmas", seguiu George, antes de falar sobre o alemão Sebastian Vettel, 'ventilado' como uma opção da Mercedes para 2025.

“É uma grande pessoa e tem quatro títulos, personalidade que faz falta ao grid. O importante é termos os 20 melhores pilotos”, finalizou. Além de Vettel, são apontados como opções da Mercedes Carlos Sainz, espanhol que será trocado por Lewis na Ferrari, e o júnior mercedista Andrea Kimi Antonelli, da Itália.

