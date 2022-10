Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull confirmou que Dietrich Mateschitz, co-fundador da Red Bull Racing, faleceu neste sábado, aos 78 anos de idade.

Mateschitz comprou a equipe Jaguar no final de 2004 e a renomeou como Red Bull Racing. O empresário austríaco ajudou a conduzir sua equipe de meio do pelotão a se tornar campeões mundiais em apenas seis temporadas. O empresário possuía 49% da marca de bebidas energéticas e foi a força motriz por trás de sua mudança para as corridas, que começou em meados da década de 1990.

Em novembro de 2004, comprou a equipe Jaguar Racing dos ex-proprietários da Ford e criou a Red Bull Racing. Um ano depois, ele e Gerhard Berger se uniram para comprar a equipe Minardi de Paul Stoddart, renomeando-a como Scuderia Toro Rosso.

A Red Bull ganhou seus primeiros campeonatos em 2010 com Sebastian Vettel, conquistando os dois títulos naquele ano e nas três temporadas seguintes. Os anos de glória se estenderam até 2021, onde Max Verstappen trouxe para equipe mais um mundial de pilotos e em 2022 repetiu o feito.

