F1: Red Bull desafia Ferrari nas redes sociais antes de Ímola

O início da temporada de 2022 da Fórmula 1 está sendo marcada pela batalha entre Ferrari e Red Bull. Após apenas três corridas disputadas, os times despontam como as duas únicas candidatas ao título da mais alta categoria do automobilismo.

Na Austrália, apesar de Charles Leclerc ter alcançado o primeiro Grand Chelem de sua carreira e se tornar o primeiro piloto da equipe Maranello a fazer isso desde Fernando Alonso no GP de Singapura de 2010, ele teve o atual campeão mundial, Max Verstappen, em sua sombra em quase todos os momentos.

O holandês acabou abandonando nas últimas voltas devido a um problema em seu RB18, mas teve um duelo roda a roda com o atual líder mundial, após o reinício com safety car.

Ambos chegaram à curva 1 do traçado de Albert Park lado a lado e, embora Verstappen tenha tentado, Leclerc lutou para obter sua segunda vitória da temporada.

Por esse motivo, e apesar dos contratempos com a confiabilidade terem sobrecarregado a equipe austríaca, eles enviaram uma mensagem por meio das redes sociais à Ferrari para a próxima etapa, o GP da Emilia Romagna, uma das casas dos italianos.

"Terceira etapa. Mais do mesmo em Ímola, Ferrari?", escreveu a Red Bull em sua conta no Twitter, acompanhada do vídeo entre seus dois pilotos.

O time de Maranello quer somar uma nova vitória em território local, um lugar onde não vence desde o GP da Itália de 2019, quando o próprio Charles Leclerc subiu ao topo do pódio de Monza, após luta contra as Mercedes de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Em Ímola, a Ferrari quer voltar à vitória depois de 16 anos, já que a última vez que um piloto da escuderia cruzou a linha de chegada em primeiro lugar foi Michael Schumacher em 2006, à frente de Fernando Alonso.

A pista não é ruim para Max Verstappen, já que no ano passado ele venceu com uma vantagem de exatamente 22 segundos sobre seu rival mais próximo, Hamilton, que acabou sendo seu rival pelo título.

