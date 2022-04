Carregar reprodutor de áudio

Na véspera do GP da Austrália de Fórmula 1 de 2022, como é habitual antes de cada evento, há algumas temporadas, os pilotos e a equipe da FIA se reuniram para o tradicional briefing dos pilotos, que já adquiriu um significado mais do que relevante.

Além de discutir as manobras permitidas atrás do safety car, representantes do órgão regulador do automobilismo lembraram aos pilotos que o uso de piercings e joias ao era proibido em seus carros.

O outro ponto do dia também causou muita polêmica e, diferentemente do anterior, a FIA avisou diretamente aos pilotos que seriam punidos caso descobrissem que alguns deles estavam usando a roupa de baixo sem homologação da FIA.

Lewis Hamilton, que esteve presente no encontro, foi um dos mais surpresos com todos os assuntos que foram discutidos durante o encontro e criticou abertamente o que aconteceu antes do GP da Austrália.

Além de suas reclamações sobre as questões que a FIA trouxe para o briefing dos pilotos no GP da Austrália, Hamilton afirmou que se sentiu desconfortável em falar sobre questões que considerava muito irrelevantes e, além disso, revelou a falta de máscaras de proteção em toda a sessão.

"Foi o briefing de pilotos mais longo que já tive na minha vida e estou aqui há muito tempo, mas nunca estive em um briefing tão longo."

"Além disso, nem todo mundo estava usando máscara. Alguns dos pilotos estavam, mas a maioria dos caras da FIA não estava e isso realmente me deixou desconfortável.

"E eu não entendo por que discutimos todas essas pequenas coisas como roupas de baixo. Você acha que realmente precisamos falar sobre isso? Mas mesmo depois de todas essas conversas, não sinto que a maneira de nos controlar tenha ficado mais rígida."

Hamilton foi um dos pilotos mais afetados por ambas as questões que a FIA trouxe ao briefing dos pilotos, já que o britânico sempre corre com brincos e joias, mas a reunião não pareceu afetá-lo, pois ele se recusou a retirar seus pertences durante o evento.

