Após o anúncio de entrada da Audi na Fórmula 1 em 2026, todos aguardam a oficialização do acordo entre Red Bull e Porsche. Mas segundo Christian Horner, ainda não há uma decisão concreta sobre essa parceria no programa de motores.

Horner deixou claro que a Red Bull não precisa da Porsche para financiar seu projeto e, caso o acordo não siga adiante, o novo motor pode simplesmente usar o nome da marca de bebidas energéticas, ou que até mesmo haveriam outras montadoras interessadas.

O britânico ainda minimizou sugestões de que a Red Bull poderá usar motores Honda no novo regulamento.

Na última sexta, a Audi anunciou sua entrada em 2026 como fornecedora de motores, mas sem dar detalhes sobre a eventual aquisição da Audi. Mas, por enquanto, o Grupo VW mantém o silêncio sobre a Porsche e a indicação sobre seu retorno à F1 pela primeira vez desde 1991.

Enquanto isso, a Red Bull segue o desenvolvimento do que será seu motor de 2026 na Red Bull Powertrains. O plano provisório é de que a Porsche compre 50% das ações da equipe, colocando seu nome no motor, o que seria, na realidade, um arranjo de marketing, com poucos engenheiros da montadora trabalhando de fato na Powertrains.

Mesmo com o regulamento de 2026 já ratificado pela FIA, o acordo ainda não está finalizado. Fontes indicam que ainda há um debate sobre pontos-chave como futuras participações acionárias e direito a voto, enquanto a iminente oferta pública inicial da Porsche também é uma complicação em termos de finalizar os arranjos.

O que é mais intrigante é que surgem rumores de que algumas pessoas na Red Bull gostariam de seguir com a Honda a longo prazo. A montadora japonesa saiu oficialmente da F1 no fim do ano passado, mas com os motores congelados até o fim de 2025, chegou a um acordo para manter o fornecimento de motores até lá.

E, aos poucos, a direção da Honda vem demonstrando interesse em um retorno ao grid em 2026, ficando felizes com o novo regulamento.

O problema óbvio é que, se a Red Bull se comprometer com a Porsche, a Honda terá que olhar para o resto do paddock, com a Williams sendo a opção mais lógica, já que um retorno com a McLaren parece impossível.

Em teoria, Red Bull e AlphaTauri podem usar motores diferentes, como já fizeram no passado, mas isso entra em choque com a filosofia da marca de compartilhar tecnologias, como caixas de câmbio. Por isso, é bastante improvável.

Já a colaboração entre Honda e Red Bull Powertrains também parece improvável, com a montadora sempre buscando desenvolver seu próprio motor no Japão, como forma de treinar novos engenheiros.

Já a Porsche parece não ter um plano B em termos de criar sua própria unidade de potência caso o acordo com a Red Bull não siga adiante. Caso acabe optando por fazer parceria com equipes como McLaren ou Williams, teria que utilizar o motor da Audi.

Horner reforçou que, com ou sem Porsche, a Red Bull está 100% comprometida com seu próprio programa de motores, já tendo contratado 300 funcionários com um teto de 450 e o fato da unidade ter ou não o nome de uma montadora é irrelevante.

"Obviamente estamos indo adiante com a Powertrains", disse Horner ao Motorsport.com. "Eles ligaram o primeiro motor antes da pausa de verão, e 2026 ainda está longe. Temos tempo e, estrategicamente, temos que fazer o que é o certo para a equipe. E isso é uma questão para os investidores. E sim, há discussões construtivas sobre as conversas com a Porsche".

Questionado se a Red Bull pode seguir com a Honda, ele disse: "Acho que não há nada certo para 2026 ainda. Obviamente a Red Bull Powertrains foi criada, temos mais de 300 pessoas já. Então esse é o nosso caminho".

Em teoria, as montadoras precisam notificar a FIA sobre suas intenções de fornecer motores em 2026 e pagar a taxa até 15 de outubro de 2022, para terem poder de voto sobre futuras decisões e mais. Mas foi apurado que uma mudança nesta data já está sob discussão.

Horner ainda rejeitou a sugestão de que existe um debate dentro da Red Bull sobre qual caminho tomar.

"Bem, não. Porque não mudará nada. No modo em que nos construímos, temos a Red Bull Powertrains, que fará um motor para 2026. E o propósito todo disso foi ter uma integração total entre motor e chassi, colocando tudo sob um mesmo teto, algo que só a Ferrari faz hoje".

