A batalha na pista entre as duas melhores equipes da Fórmula 1 neste ano foi acompanhada a perguntas recentes feitas pela Red Bull sobre a asa traseira da Mercedes.

A equipe austríaca suspeita que a rival está usando uma asa traseira flexível para aumentar sua velocidade máxima, e baseou sua suspeita em fotos que acredita mostrar marcas de no interior das placas.

A Mercedes insiste que não está fazendo nada de errado e o chefe da equipe, Toto Wolff, disse que as fotos que estão circulando não mostram marcações, e afirma que a Red Bull está vendo um "fantasma".

No GP do Catar do fim de semana passado, a FIA iniciou uma missão de averiguação para verificar a flexibilidade da asa traseira para ver se algum teste adicional precisa ser realizado.

Embora não tenha havido nenhuma mudança nas regras e as asas da Mercedes tenham passado totalmente em todos os testes atuais e inspeções da FIA, a Red Bull acredita que algo mudou em termos de velocidade máxima de seu rival.

O chefe da equipe Christian Horner diz que o fato de Mercedes e Red Bull serem tão iguais na longa reta no Catar sugere que o equilíbrio de desempenho entre elas mudou pela primeira vez desde antes das férias de verão.

"Acho que o que vimos nas últimas corridas é uma velocidade em reta anormal", disse Horner. "Acho que Toto [Wolff] tem se esforçado para apontar que houve ganhos na velocidade em reta quando nada mudou, mas é encorajador que esta seja a primeira corrida desde antes de Silverstone em que conseguimos igualar sua reta velocidade."

Embora os testes da FIA conduzidos no Catar e no restante da temporada não tenham nenhum valor regulatório, Horner acredita que o simples monitoramento da situação é positivo.

“Acho que estou feliz em ver que está sendo bem policiado", disse ele. "Estou confiante de que os testes que foram introduzidos devem erradicar qualquer capacidade de velocidade anormal."

Mas, embora a Red Bull acredite que algo mudou entre as equipes em sua velocidade relativa em reta, a Mercedes não está convencida.

Uma olhada nos números nas últimas cinco corridas, observando os momentos mais rápidos dos carros da Mercedes e Red Bull, mostra a vantagem das retas em cada local.

Corrida Mercedes Red Bull Catar 323.9 320.7 Brasil 327.5 318.8 México 351.1 343.2 EUA 323.3 318.3 Turquia 327.6 324.1

Embora pareça ter havido uma diferença pequena, a Mercedes acredita que as demandas de alto downforce no Catar tiveram um papel em termos de mudança na velocidade máxima de ambos os carros.

Questionado sobre o que acha das alegações da Red Bull, Wolff disse: "Eles mostraram alguns dados ou fotos sobre o desempenho em reta?”

"É uma pista que é menos sensível à potência e, curiosamente, acho que eles acabaram de fazer um bom trabalho: a velocidade em reta deles com a asa grande (alto downforce) é idêntica à nossa. Então, sim, estou feliz que eles estão felizes.”

“Vamos para a Arábia Saudita e talvez voltemos a ouvir alguns comentários. De certa forma, os debates que estão sendo iniciados ou lançados, não posso acompanhar mais.”

"Eu tomei a decisão por mim e pela equipe, de que estamos lutando para continuar comentando sobre os rumores que estão sendo feitos daquele lado."

Enquanto a próxima corrida na Arábia Saudita deve favorecer a Mercedes, o final da temporada em Abu Dhabi parece ser mais equilibrado.

"Acho que vai ser apertado", disse ele. “A próxima pista deve favorecer a Mercedes, mas Abu Dhabi, com as modificações feitas lá, quem sabe?”

“Indo para estas últimas corridas, temos uma vantagem de oito pontos no campeonato de pilotos e reduzimos a diferença de construtores para cinco. Portanto, ambos estão totalmente em jogo. E isso é fantástico porque agora estamos no clímax deste campeonato mundial."

