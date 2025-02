Enquanto os holofotes estão virados para Lewis Hamilton e sua estreia na Ferrari, Charles Leclerc também deu sua opinião sobre o futuro duelo com o companheiro de equipe de Fórmula 1.

Leclerc se tornou um dos símbolos da Scuderia nos últimos anos e a temporada de 2025 será uma oportunidade importante para ele provar sua liderança dentro da equipe. O monegasco admitiu que correr na mesma equipe que Hamilton será um dos maiores desafios de sua carreira.

Em coletiva de imprensa do lançamento do SF-25, Leclerc não tem dúvidas sobre suas habilidades: "Estou totalmente confiante, mas é difícil dizer agora se posso vencê-lo, porque nunca corremos no mesmo carro ao mesmo tempo, então só o tempo dirá".

"É definitivamente um grande desafio e provavelmente um dos mais difíceis de minha carreira. Ele é o piloto mais bem-sucedido da Fórmula 1 e estar na mesma equipe que ele é uma grande oportunidade para eu aprender e provar meu valor".

De acordo com Leclerc, o fator idade pode não ser decisivo: "Não sei se a diferença de idade me dará uma vantagem. Pelo que vi de Lewis, ele está em perfeitas condições, então não acho que isso fará uma grande diferença".

"Ele parece incrivelmente motivado para sua nova aventura".

"Um companheiro de equipe sempre o estimula a ser melhor. Ver o que ele faz melhor do que eu será uma oportunidade de melhorar meu próprio desempenho. Isso não só melhora os pilotos, mas também a equipe".

Leclerc acrescentou que Hamilton chegou à Ferrari na "hora certa": "Frederic Vasseur é muito bom em manter o moral da equipe em um nível muito alto e a chegada de Lewis dará um impulso a todos."

"Ao mesmo tempo, sinto que todos na equipe estão muito calmos e têm uma compreensão clara da direção em que estão trabalhando".

"É sempre empolgante trabalhar com um novo companheiro de equipe, especialmente quando o nome do seu companheiro de equipe é Lewis Hamilton".

"Ele conquistou muito, então é ótimo ter a oportunidade de observá-lo e analisar sua abordagem de trabalho, como ele se comunica com os engenheiros, quais comentários ele faz, no que ele presta atenção especial".

"Mesmo que não estejamos na pista com o mesmo carro, já percebi algumas das características de seu estilo de pilotagem".

Perguntado se ficou surpreso com o interesse dos fãs por Lewis, Leclerc respondeu: "Não, isso não me surpreende. A Ferrari sempre atrai muita atenção. Este ano, ainda mais porque Lewis se juntou a nós, mas lidar com esse tipo de atenção faz parte do trabalho e estamos fazendo um ótimo trabalho com a equipe".

