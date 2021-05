F1: Sainz acredita Norris pode levar McLaren ao topo

Carlos Sainz acredita que o ex-companheiro de equipe Lando Norris pode levar a McLaren "ao topo" na Fórmula 1, depois do britânico assinar um contrato de longo prazo com a equipe de Woking.

Sainz e Norris correram juntos na McLaren em 2019 e 2020, levando a escuderia ao terceiro lugar no campeonato de construtores no ano passado.

O espanhol deixou o time britânico no final de 2020 para ingressar na Ferrari, mas Norris manteve seu desempenho impressionante, marcando dois pódios até agora nesta temporada.

A McLaren, portanto, recompensou Norris com um novo contrato que vai até pelo menos o final de 2023, anunciando na semana passada.

Falando sobre a renovação do britânico, Sainz se mostrou confiante de que seu ex-companheiro de equipe teria a capacidade de levar a McLaren ao topo da F1 nos próximos anos, nomeando-o como um dos melhores pilotos do grid.

"Acho que há vários pilotos agora com um nível de desempenho muito semelhante", disse.

“Eu incluiria o Lando entre eles, que são campeões mundiais em potencial e só precisam do carro certo para vencê-lo."

“Eu me incluiria, incluiria Charles [Leclerc], é claro, e muitos outros. O nível na Fórmula 1 é tão alto que, infelizmente, dependemos mais do que a equipe é capaz de fazer do que do que podemos fazer."

"Mas acredito que Lando tem potencial para vencer e levar a McLaren ao topo."

Sainz e Norris subiram ao pódio no GP de Mônaco do último domingo, terminando em segundo e terceiro, respectivamente, atrás do vencedor da corrida Max Verstappen.

Com uma média de idade de 23 anos, 11 meses e 28 dias, marcou o terceiro pódio mais jovem da história da F1, perdendo apenas para o GP do Brasil de 2019 e para o GP da Itália de 2008.

O piloto da Ferrari acredita que os resultados mostraram que a categoria está "em boas mãos para o futuro".

"O nível de pilotos este ano em geral é super alto", disse Sainz.

"Quando você vê as voltas de classificação, quando você verifica as voltas de todos e não vê apenas os jovens pilotos, mas também pessoas como Lewis [Hamilton] etc, é um nível incrível."

"Estou feliz por compartilhar este grid com tantas pessoas talentosas e me comparar com elas, e ver o que você pode fazer."

"Isso nos empurra, e é bom para um piloto de corrida se sentir pressionado e sentir que precisa sempre encontrar novos limites", concluiu.

