F1: Red Bull não vê urgência em conversa com a Honda para 2026

Cada vez mais a Red Bull se sente animada com a realidade de ser 'autossuficiente' a partir de 2026, criar e fornecer motores na Fórmula 1 com a Red Bull Power Trains. Por conta disso, o chefe da equipe, Christian Horner, não enxerga uma urgência em conversar com a Honda para manter a parceria para além de 2025.

A fabricante japonesa tem um contrato inicial com a equipe de Horner até o fim de 2025, mas recentemente mostrou interesse em seguir ao lado da parceira austríaca na F1. E a equipe sabe que conversas são necessárias e interessantes até porque foi com o motor Honda que a Red Bull viu Max Verstappen se sagrar campeão mundial na temporada do ano passados.

“A Honda justificou a saída da Fórmula 1 no outono de 2020 com foco na eletrificação dos carros de produção. Seria lógico e interessante discutir esta nova situação com a Honda, mas não seria uma urgência”, disse Horner.

Alegando ter capacidade para fornecer motores para até quatro equipes no grid, a Red Bull está cada vez mais focada na independência e visa 2026 - com as novas regras para as unidades de potência já homologadas e com o vínculo com a Porsche completamente descartado.

"Conseguimos recrutar engenheiros qualificados que estavam entre os melhores da Fórmula 1 para o nosso projeto de motor. Montamos a fábrica em 55 semanas e já temos nosso primeiro V6 no banco de testes. Desenvolvemos tudo sozinhos. Acreditamos que temos as habilidades trabalhar para nós mesmos", descreveu Horner em declarações à publicação alemã Speed ​​Week.

