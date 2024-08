Meses após uma funcionária apresentar um apelo contra Christian Horner por comportamento inapropriado, a Red Bull tomou a decisão de rejeitar o recurso. A equipe de Fórmula 1 considerou a reclamação "infundada".

A notícia surgiu em fevereiro, pouco antes do início da temporada de 2024. À época, a funcionária não identificada acusou o chefe da equipe de ter comportamentos indecentes. Buscando resolver a situação de maneira interna, a empresa contratou um advogado independente para investigar e o resultado foi a absolvição de Horner.

No entanto, ela não aceitou a decisão e apelou o resultado. Dessa maneira, outro advogado foi chamado para avaliar a possibilidade e concluiu que o recurso seria "infundado". Assim, para a Red Bull, Horner segue sendo considerado inocente.

Em nota enviada à imprensa, a equipe informou: "No início deste ano, uma reclamação levantada contra Christian foi investigada. Essa reclamação foi tratada por meio do procedimento de reclamação da empresa pela nomeação de um advogado independente que rejeitou o apelo".

"O reclamante exerceu o direito de apelar, e a apelação foi realizada por outro advogado independente. Todas as etapas do processo de apelação foram concluídas, com o resultado final de que a apelação não foi mantida. As conclusões do advogado foram aceitas e adotadas pela Red Bull. O processo interno foi concluído."

No fim do comunicado, a Red Bull afirmou que não irá mais falar sobre o assunto publicamente e seguirá preservando a imagem e nome da funcionária.

O Motorsport.com entende que a 'empresa-mãe' austríaca da Red Bull está considerando seus próximos passos, enquanto a funcionária - que ainda é contratada pela equipe - continua suspensa por enquanto.

A equipe Red Bull F1 agora considera o assunto encerrado.

