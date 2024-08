Há uma semana, Carlos Sainz confirmou a transferência para Williams em 2025, quando deixará a Ferrari. O espanhol continuará a carreira na Fórmula 1 na equipe de Grove, mas Helmut Marko tem uma opinião sobre o assunto.

Em sua coluna na Speedweek, o consultor da Red Bull avaliou a decisão de Sainz e disse que ele só fez isso por "falta de alternativas", mas considera a situação "trágica", uma vez que o espanhol tem um bom desempenho em pista, mas não conseguiu vaga em uma equipe de ponta.

"Eu diria que ainda era a melhor opção na situação dele. Claro, é trágico que ele esteja tendo sua melhor temporada na Ferrari, mas não consiga uma vaga em uma equipe de ponta".

Marko também relembrou a suposta cláusula no contrato de Carlos, a que daria a possibilidade dele deixar a Williams antes do fim de seu contrato caso fosse procurado pela Mercedes ou Red Bull. Importante relembrar que James Vowles, chefe da equipe de Grove, já negou tal informação.

"É compreensível que Carlos Sainz tenha escolhido a Williams, que outras alternativas ele tinha? A Audi definitivamente não terá sucesso no próximo ano, e não se sabe na Alpine se eles receberão um motor Mercedes em 2025 ou 2026".

"Mas na Williams, onde o motor também é forte, podemos esperar progresso. E ele supostamente tem uma cláusula em seu contrato que lhe permite sair caso receba uma oferta de um time em uma posição significativamente melhor".

Por sua vez, o ex-piloto Marc Surer considera que a decisão de Sainz não foi muito inteligente, no caso de realmente não existir uma cláusula que permita sua saída a qualquer momento se outra equipe oferecer uma vaga.

Em entrevista ao canal da F1, ele comentou:

"Só [foi uma boa decisão] se houver uma cláusula de rescisão no seu contrato, caso contrário você cometeu um erro".

O espanhol teria recebido a oportunidade de optar pela Audi e se juntar com Nico Hulkenberg, dessa maneira, os dois seriam pilotos de uma fabricante, que, segundo Surer, é uma decisão mais inteligente.

"Se você for para uma equipe de fábrica, sabe que seu futuro está garantido".

A Williams, por sua vez, é uma equipe cliente, ou seja, recebe motores de outra fabricante. Segundo o ex-piloto, Sainz assumiu um grande risco, especialmente porque eles estariam "relativamente atrasados" no desenvolvimento de seu carro para 2025.

