O ex-diretor de equipe da Renault na Fórmula 1, Cyril Abiteboul, demonstrou tristeza com a situação de seus antigos colegas, no contexto da difícil situação da Alpine e na possível extinção na sua divisão de motores na F1: "Sinto pena do grupo de pessoas que eu conhecia muito bem".

Flavio Briatore, que voltou à Alpine e para a F1 há alguns meses, como consultor, e já trouxe à equipe francesa títulos no passado, agora terá que ajudar a equipe francesa em uma situação muito difícil.

É provável que parte da solução seja fechar a divisão de motores em Viry-Chatillon para usar o motor Mercedes a partir de 2026. Mas isso claramente não é bem-vindo na fábrica, onde eles temem ser deixados de lado.

Abiteboul, que já dirigiu a equipe então conhecida como Renault, mas agora dirige a divisão de automobilismo da Hyundai, foi questionado após a etapa finlandesa do WRC sobre o que está acontecendo na equipe francesa:

"Sinto pena do grupo de pessoas que eu conhecia muito bem. Trabalhei naquele lugar por 15 anos, é muito tempo e muitas coisas mudaram. Eu gostaria de pensar que não é o fim da história para aqueles que dedicaram suas vidas à Fórmula 1, mas eu não sou mais o chefe, então é difícil comentar".

Hyundai na Fórmula 1

O diretor esportivo da Hyundai também falou sobre a possibilidade de a marca sul-coreana vir para a F1, citando processo de longo prazo: "Não acho que estejamos prontos para isso, a Fórmula 1 é um mundo à parte, de forma alguma viríamos como patrocinador, somos autênticos, não é de nosso interesse pagar as contas de outras pessoas, não é nosso estilo, mas a outra opção seria vir com nossa própria tecnologia".

Abiteboul conclui: "Portanto, por enquanto, não estamos prontos para isso, nem sequer estamos interessados, talvez a longo prazo, mas a curto prazo, não estamos prontos de forma alguma. Nossa única chance de entrar seria em 2031, mas ainda não decidimos esse ano. Definitivamente, seriam necessários cinco anos para nos prepararmos. Tomemos a Audi como exemplo, eles também decidiram em 2021 entrar em 2026".

EXCLUSIVO: BORTOLETO fala sobre F1, briga na F2, treta na McLAREN, fenômeno Verstappen e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #294 – Qual é a situação dos brasileiros para 2025 na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!