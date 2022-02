Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull anunciou a data de lançamento de seu carro de Fórmula 1 de 2022, o RB18. Com isso, a equipe austríaca é a oitava a confirmar quando apresentará o monoposto da próxima temporada, através um teaser no Twitter na manhã quinta-feira (3).

Em um pequeno vídeo com o atual campeão, Max Verstappen, e um espaço proeminente para o patrocinador TAG Heuer, a escuderia anunciou que sua máquina será revelada em 9 de fevereiro.

Isso significa que a Red Bull está atualmente programada para ser a primeira equipe a lançar seu carro antes da nova temporada, um dia antes da apresentação da Aston Martin, em 10 de fevereiro.

O time quer colocar os fãs no centro do evento, dando a chance de até 5000 deles transmitirem-no por meio de suas próprias plataformas sociais, com a oportunidade de "hospedarem o começo da temporada 2022” e "entregar uma primeira experiência multicanal para os espectadores".

Williams e Haas são agora as únicas escuderias que ainda não comunicaram seus planos.

A Red Bull entrará na temporada de 2022 buscando manter o título de pilotos, conquistado por Verstappen no ano passado, que foi o primeiro troféu do time desde 2013. O holandês foi campeão ao ultrapassar o rival da Mercedes, Lewis Hamilton, na última volta do GP em Abu Dhabi, capitalizando um reinício após safety car que gerou controvérsia.

Curiosamente, o nome do carro deste ano 'pula' um número, já que RB17 foi originalmente planejado para o de 2021 antes do congelamento da maioria nos regulamentos técnicos, o que a levou a rebatizá-lo de RB16B e agora o próximo de RB18.

Verstappen será acompanhado mais uma vez por Sergio Pérez, que conquistou uma vitória e mais quatro pódios em sua primeira temporada na Red Bull, terminando em quarto na classificação dos pilotos.

2022 será a primeira temporada desde 2019 em que a equipe não desfrutará de uma parceria completa com a Honda, que encerrou seu envolvimento na F1 no final da temporada passada. No entanto, a fabricante deve continuar seu fornecimento direto à Red Bull até o final de 2025, graças ao congelamento do motor, isso permite que a Red Bull Powertrains ganhe concessões como nova participante a partir de 2026.

Verstappen já confirmou que correrá com o número 1 em seu carro, como prêmio por ser campeão. Será a primeira vez que um piloto o utilizará desde Sebastian Vettel em 2014, quando a numeração fixa foi introduzida.

SERGIO MAURICIO: Rivalidade, BAND e Netflix fizeram F1 ACORDAR no coração e mente dos brasileiros

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #159 – O que esperar da temporada 2022 da F1?

Your browser does not support the audio element.