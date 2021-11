F1: Red Bull se diz "melhor que Mercedes", ao menos como equipe

Apesar de estar sofrendo para superar a Mercedes nos momentos finais da temporada da Fórmula 1 de 2021, a Red Bull se vê melhor como equipe do que a rival, pelo menos é o que acredita seu chefe Christian Horner. Para ele, os fatos de terem vencido mais corridas (10 a 8) e trazerem um desafio à escuderia que domina a era híbrida desde seu início os colocam no topo.

Além disso, eles mantêm em alta a motivação para o GP da Arábia Saudita, pois mesmo com o motor preservado de Lewis Hamilton, que estará utilizando a mesma unidade que estreou em São Paulo, ou seja, com apenas uma corrida de desgaste, o time austríaco conseguiu equiparar a velocidade final dos carros da montadora alemã no Catar.

"Como equipe, acho que somos melhores", disse Horner ao veículo britânico Channel 4. "Conseguimos superar esse desafio e vencemos mais corridas até aqui. Tivemos um pouco de azar ao longo do caminho, mas quem colocou a Mercedes nesta posição nos últimos sete anos?"

"Eles nunca estiveram assim. Estamos curtindo a luta, a competição. Se conseguirmos, ou até mesmo só um [dos campeonatos] em Abu Dhabi, isso seria provavelmente nossa maior conquista", acrescentou.

O circuito do GP saudita fará sua estreia na categoria este ano, mas as equipes conseguem compará-lo a outros já conhecidos, por haver no calendário pistas de rua, de alta velocidade e configuração mista. Para Horner, o do Azerbaijão é o mais semelhante.

"Estou satisfeito em ir para as últimas duas corridas na frente, pois agora estamos na fase decisiva", relembrou. "O circuito de Jeddah será fascinante. Sentimos que é de alta velocidade como Baku, então pode ser interessante."

"Acho que o que nos deixou realmente encorajados no Catar foi a velocidade em linha reta [da Mercedes] estar alinhada com o nosso carro. Isso é encorajador para as duas últimas corridas", adicionou o chefe da Red Bull para fechar, reiterando que conseguiram levar uma competição à equipe rival em Losail.

