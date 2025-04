F1: O que está por trás dos problemas do atual carro da Red Bull?

Enquanto GP da Itália de 2024 em Monza fez os alarmes soarem para a Red Bull, a corrida no Bahrein pode ter tido o mesmo efeito na equipe de Milton Keynes. Uma semana depois da vitória de Max Verstappen em Suzuka, o RB21 apareceu brigando por posições contra a Haas e Alpine no circuito de Fórmula 1 do Sahkir.

Durante a corrida, o tetracampeão teve dificuldades em conseguir ultrapassar Esteban Ocon no fundo do grid e depois passou algumas voltas tentando atacar Pierre Gasly, inclusive, só conseguindo o superar na última curva para assumir a sexta colocação. Outro momento que acendeu as luzes vermelhas foi quando Jack Doohan conseguiu fechar a lacuna até Verstappen e entrar na zona de DRS.

O sinal de alerta ficou acesso exatamente porque a Alpine era a única equipe que ainda não havia marcado nenhum ponto na temporada até o Bahrein, isso porque Gasly foi desclassificado no GP da China.

Por que o Bahrein foi tão ruim?

Ele marca um enorme contraste com o Japão, uma semana antes, embora isso possa ser explicado. A versão resumida é: em Suzuka, do ponto de vista da Red Bull, tudo estava bem, inclusive as condições, e no Bahrein tudo estava contra.

As temperaturas mais frias da pista favoreceram Verstappen no GP do Japão, assim como a falta de oportunidades de ultrapassagem. Isso permitiu que ele fizesse a diferença com sua sensacional volta na pole. No Bahrein, por outro lado, de tudo que poderia dar errado, deu, como o próprio Verstappen concluiu. A classificação de sábado já havia sido confusa e os pit stops de domingo, entre outros, deram completamente errado, o que Helmut Marko chamou de "inaceitável" para uma equipe de ponta.

Mais preocupante ainda é o fato de que dois problemas estruturais vieram à tona: o RB21 fica muito aquém do esperado quando o desgaste dos pneus é alto e quando as temperaturas estão altas. Ambas as coisas dizem muito sobre a tendência de queda da Red Bull nos últimos 12 meses. Na verdade, quando a equipe sediada em Milton Keynes era a principal força, ambas as condições eram ideais para o time.

Para ver o contraste, basta olhar para o GP do Bahrein do ano passado. Naquela ocasião, Verstappen venceu com 25 segundos de vantagem sobre o primeiro piloto que não era da Red Bull. Este ano, ele terminou mais de 34 segundos atrás do vencedor da corrida, Oscar Piastri, levando em conta também o safety car. Isso diz muito sobre o avanço da McLaren, mas também muito sobre o declínio da equipe de Milton Keynes.

"O desgaste dos pneus e as temperaturas estavam muito altas hoje", revelou Christian Horner após ser questionado pelo Motorsport.com. "Certamente pelo desgaste dos pneus: se você tem um carro bem equilibrado, tudo se encaixa muito mais".

O último ponto é crucial: a Red Bull (ainda) não tem um carro bem equilibrado no momento. Você ainda pode se safar em condições como Suzuka, mas não no Bahrein. O circuito de Sahkir provou ser o coquetel perfeito para expor todos os pontos fracos do RB21.

As questões mais profundas: equilíbrio e correlação

Indo um pouco mais fundo, os problemas da Red Bull parecem ir além do RB21. Horner reconheceu na noite de domingo que os problemas atuais (de equilíbrio) ainda são muito semelhantes aos do ano passado:

"Acho que as características são semelhantes, sim, embora, é claro, não tenhamos tido os problemas de freio no ano passado".

Essa é uma observação preocupante, pois indica que a equipe técnica não conseguiu corrigir esses problemas na pausa de fim do ano passado. Depois de Monza, essa ainda era a esperança. Seguiu-se um pacote de atualização em Austin que melhorou um pouco as coisas, embora Verstappen tenha dito:

"Sabemos que há certas coisas no carro que não podemos ajustar este ano". Isso estava relacionado ao teto orçamentário e ao design geral, mas agora parece que nem mesmo o inverno passado conseguiu eliminar esses inconvenientes. Apenas cerca de um quarto teria sido bem-sucedido.

Uma declaração ainda mais preocupante de Horner foi que a correlação com o túnel de vento ainda não é boa.

"O problema é que, atualmente, as soluções que vemos em nossas ferramentas não se correlacionam com o que acontece na pista. Precisamos chegar ao fundo dessa questão. Por que não conseguimos ver em nossas ferramentas o que vemos na pista? Se essa conexão não existe mais, então é claro que temos que descobrir", disse o chefe da equipe.

Ele usou uma metáfora que também surgiu no ano passado: "É como olhar para dois relógios diferentes. O túnel de vento nos conduziu em uma determinada direção, mas não vemos essas coisas na pista. Há uma incompatibilidade entre o que as ferramentas nos dizem e o que os dados da pista dizem".

Horner acrescentou que os dados da pista estão agora orientando o desenvolvimento do RB21. Isso é sensato, é claro, mas não tira o fato de que os problemas com o túnel de vento são uma desvantagem. Com todas as restrições de testes na F1, o túnel de vento e os modelos CFD são mais importantes do que nunca. Além disso, devido ao "sistema de handicap aerodinâmico", cada corrida no túnel de vento precisa ser bem-sucedida.

Antes deste ano, o tempo extra de túnel de vento da Red Bull, que era a P3 entre os construtores, era visto como uma vantagem significativa, mas devido a problemas de correlação, nada disso ainda será visto na pista.

Horner, aliás, está esperançoso de que a vantagem possa ser explorada até 2026. Com os novos regulamentos, diz ele, não se trata tanto dos detalhes, para os quais o túnel de vento desatualizado ainda seria suficiente.

"Se ainda não se trata dos últimos pontos de downforce, então você pode dar passos significativos. O túnel de vento que temos é mais do que capaz de ajudar com esses primeiros e grandes passos. Isso também foi comprovado", Horner apontou para a mudança anterior do regulamento em 2022.

Para a atual temporada da F1, no entanto, essa observação não ajuda, até porque o novo túnel de vento (com o qual a Red Bull ainda está adiantada, por sinal) não estará operacional até 2027.

A urgência: as reações de Verstappen e Marko são reveladoras

Tudo isso não cria imediatamente um quadro otimista para o restante da temporada da F1. Marko revelou que uma grande atualização para Ímola está sendo planejada (se não puder ser antecipada) e que atualmente parece haver muita esperança de uma reviravolta.

"Há algumas peças novas a caminho, mas não é para agora", disse Verstappen. Além disso, não há garantia de que essa atualização de fato entregará o que se espera dela. Afinal de contas, os problemas de correlação também dificultam a criação de atualizações que funcionem, apesar de os dados da pista estarem agora liderando.

Além disso, Verstappen deixou claro: "O problema é que não se trata de um problema único". Para depois acrescentar: "Também temos problemas reais de equilíbrio. São duas coisas. Precisamos adicionar mais aderência ao carro e encontrar um equilíbrio melhor. Portanto, são duas coisas que precisam ser melhoradas".

Novamente, isso destaca a complexidade. Portanto, a Red Bull precisa ter um carro mais equilibrado, mas, ao mesmo tempo, ainda carece de velocidade pura. Portanto, abrir mão do desempenho máximo em troca de uma janela mais ampla não pode ser a única solução.

A Red Bull precisa das duas coisas ao mesmo tempo, assim como de um manuseio (muito) melhor da borracha Pirelli. Acrescente a isso o fato de que o foco também precisa estar em 2026 em algum momento desta temporada e isso só reforça que as primeiras atualizações precisam ser feitas imediatamente.

Até lá, Marko deixou claro que a equipe de Milton Keynes deve buscar isso principalmente em uma melhor execução, para maximizar. De qualquer forma, isso acontece nas paradas nos boxes, embora Verstappen duvide que tenha havido muita mudança na configuração no caso do Bahrein.

"Tentamos de tudo com o carro e nada funcionou, então também não é por causa disso. Se eu tivesse que fazer a classificação novamente agora, não saberia o que mais ajustar. Tentamos tudo, tudo o que faz sentido nesta pista".

De acordo com Verstappen, esse é apenas o quadro atual. "É aqui que estamos, pelo menos para mim". Essas últimas palavras confirmam o nível de urgência para o restante da temporada, mas também levantam a questão de saber se essa urgência é sentida por todos na equipe.

A resposta de Verstappen foi interessante: "Falo apenas por mim, não pelos outros". Marko, pelo menos, sente essa urgência. O austríaco chamou a situação atual de "muito alarmante" e acrescentou que está "muito preocupado". O último foi sobre as chances de título de Verstappen em 2025, mas relacionado a isso - ele enfatizou para as equipes de TV alemãs - também sobre o futuro de Verstappen na equipe.

Horner, como chefe da equipe, adotou uma abordagem ligeiramente diferente na noite de domingo. Quando o Motorsport.com lhe apresentou as declarações de Verstappen no sábado: "Estou competindo apenas pelo campeonato" -, ele reconheceu que o Bahrein foi particularmente ruim, mas ao mesmo tempo enfatizou que a diferença para Norris é de apenas oito pontos.

É claro que essa última afirmação é verdadeira, mas se há uma corrida que não deve ser contada dessa forma por um tempo, é essa. Afinal de contas, todas as pessoas no paddock e em casa viram o quadro real, e esse quadro real era muito mais preocupante do que esses oito pontos. Normalmente, Jeddah será melhor devido ao layout, mas em nenhuma circunstância isso deve distrair a Red Bull dos pontos fracos que foram claramente expostos no Bahrein.

De qualquer forma, a pressão é grande, também porque as implicações estão ligadas não apenas a este ano, mas também ao futuro da equipe. De fato, Marko reconheceu estar totalmente preocupado com a possibilidade de perder Verstappen com o curso atual dos acontecimentos, e depois de Adrian Newey e Jonathan Wheatley, entre outros, essa seria exatamente a perda que a Red Bull não pode lidar.

