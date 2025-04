Liam Lawson foi 'rebaixado' para a Racing Bulls depois de dois fins de semana complicados com a Red Bull. Apesar das claras dificuldades, o piloto afirmou que não conseguiu pilotar o suficiente para determinar se realmente estava com problemas para controlar o RB21.

O neozelandês já tem experiência com a equipe italiana desde 2023, quando substituiu Daniel Ricciardo por algumas corridas, e depois tomou o assento do australiano no fim de 2024. No início do ano, ele assumiu a vaga que era de Sergio Pérez ao lado de Max Verstappen na Fórmula 1.

Lawson não conseguiu se aproximar de Verstappen nas classificações e nem nos resultados das duas primeiras corridas do ano. Tendo enfrentado um problema de pressão da água nos testes, um problema no turbocompressor na sessão TL3 da Austrália e, em seguida, foi colocado diretamente em ação com uma sessão de treinos na China.

Assim, o neozelandês se classificou em 18º e 20º lugar em seus dois GPs pela equipe, em 20º lugar na corrida de velocidade na China e também caiu na abertura da temporada em Albert Park.

Perguntado se estava recuperando sua confiança depois de uma passagem contundente pela Red Bull, Lawson afirmou que ela nunca precisou ser recuperada; em vez disso, seu foco era simplesmente se familiarizar com um carro novo - o VCARB 02 - com um número limitado de corridas.

"Honestamente, em termos de confiança, nada realmente mudou desde o início do ano", declarou Lawson. "Não passei tempo suficiente [no Red Bull] para refletir sobre essas duas corridas e pensar: 'meu Deus, tive muita dificuldade com esse carro, perdi minha capacidade'".

"Não foi bem assim. Fiz duas corridas que foram dois finais de semana muito confusos devido a vários fatores, mas acho que, em termos de confiança, isso não mudou muito".

"Foi apenas uma questão de me acostumar novamente com um carro novo e com a equipe, e tentar fazer tudo isso o mais rápido possível. Acho que é aí que está o foco. Em termos de confiança, eu me sinto, honestamente, como sempre me senti".

Liam Lawson, Racing Bulls Foto de: Mark Thompson - Getty Images

Lawson também falou sobre a dificuldade de começar com o pé direito em todas as sessões de treinos em uma corrida, com sua própria opinião de que a variedade de condições nas corridas de abertura dificultou a obtenção de um bom equilíbrio com os pneus.

Ele diz que muitas das variáveis envolvidas não são facilmente reproduzíveis no simulador, o que garante que as equipes tiveram muito trabalho para determinar a melhor forma de usar os pneus em uma volta de preparação.

"Para ser sincero, parece que este é um ano um pouco complicado com os pneus, com a configuração", explicou. "Acho que no aquecimento tivemos condições muito diferentes".

"Passamos do Japão, que era muito frio, para o Bahrein, que era muito quente, e quando você está tentando montar o pneu da maneira perfeita, é uma coisa completamente única para se trabalhar, e você não pode realmente simular isso em um simulador".

"Você se depara com muito mais condições reais que não pode simular, e acho que este ano as coisas que talvez não simulamos têm sido um desafio maior do que nos anos anteriores".

"Podemos simular a configuração do carro em si e acho que a temos em um ponto muito bom, mas são as outras coisas com as quais você não pode trabalhar que podem ser bastante difíceis".

