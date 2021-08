Mick Schumacher faz seu ano de estreia na Fórmula 1 após uma carreira bem sucedida nas categorias de base, com títulos da F3 e F2. Acostumado a andar na frente nas divisões júnior, o alemão e filho da lenda Michael passa pelo natural ano de adaptação em uma equipe menor e ainda luta para conseguir seu primeiro ponto com a Haas.

O piloto passou perto de conseguir no GP da Hungria, onde figurou durante muito tempo entre os dez primeiros, depois do caos causado pelo acidente que envolveu vários carros no início da prova. No entanto, terminou na 12ª colocação.

Nada que possa ser apontado como culpa dele. Afinal, um de seus adversários na pista foi o postulante ao título Max Verstappen. O holandês foi um dos envolvidos na colisão iniciada por Valtteri Bottas e teve que disputar no pelotão de trás.

Schumacher ainda conseguiu segurá-lo por algumas voltas, o que o surpreendeu, de acordo com as palavras dele ao jornal alemão Bild: "Foi muito instrutivo. Não esperava manter a posição por tanto tempo, mas fiquei feliz por ter conseguido e também pela oportunidade de lutar com eles."

"Disputei duas vezes com Max na pista e consegui usar minha experiência para não errar. Foi muito bom para nós estar naquele duelo, sentir o que é uma batalha como essa e defender a nossa posição", acrescentou.

Sobre o início da temporada, de vitória até o momento sobre seu companheiro de equipe, Nikita Mazepin, o jovem piloto manteve os pés no chão: "Foi mediano".

"Ainda não estou muito satisfeito com a forma como foi a primeira parte do campeonato, mas isso é parte do ano de estreia. Minhas ambições, claro, são fazer o melhor e obter a nota dez. Ainda tenho que trabalhar para isso", concluiu.

