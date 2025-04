Uma semana após sua renúncia ao cargo de vice-presidente da FIA, Robert Reid publicou um segundo comunicado onde critica, sem mencionar, a gestão do atual presidente, Mohammed ben Sulayem, e os motivos que levaram à sua saída.

A notícia da renúncia de Reid, especialmente por se tratar de um ano eleitoral, com Sulayem buscando a reeleição em dezembro ainda sem oposição, caiu como uma bomba no mundo do esporte a motor.

Agora, ele voltou a se pronunciar para esclarecer seus motivos para deixar o cargo. Na declaração publicada, ele agradeceu às pessoas do esportes e aos clubes membros da FIA que lhe enviaram mensagens de apoio e, mais uma vez, enfatizou o que considera uma falta de comunicação e transparência vindas de cima.

"É interessante, mas não totalmente surpreendente, que muitas dessas mensagens de apoio tenham vindo com a ressalva de não estarem dispostas a dizer nada publicamente por medo de retaliação, o que destaca alguns dos problemas que enfrentamos", escreveu ele.



"Eu nunca pediria a ninguém que se colocasse em uma posição desconfortável, seja por meio de uma carta de apoio ou de uma postagem social mostrando um claro endosso, pois não acho que seria justo fazer isso. De outras partes, o silêncio tem sido ensurdecedor".

"Como eu disse em minha declaração inicial, minha decisão de renunciar não foi por causa de personalidades ou política. Foi uma questão de princípios. Assumi essa função com um mandato claro: ajudar a liderar uma federação transparente, responsável e liderada pelos membros".

A saída de Reid foi o mais recente indício de falhas na governança da FIA entre seus membros, uma questão que se tornou evidente quando o presidente da Motorsport UK [Confederação Britânica de Automobilismo], David Richards, publicou uma carta aberta no mês passado.

Mohammed ben Sulayem, presidente da FIA, Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA Foto de: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

Embora a conduta muitas vezes excêntrica do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, e os ditames aparentemente aleatórios em relação a questões marginais, como as joias e o palavreado dos pilotos, tenham ocupado o centro das manchetes, a inquietação é mais profunda do que isso.

Durante o período que antecedeu a última eleição, há quatro anos, Ben Sulayem assegurou aos supostos apoiadores que seria um presidente sem intervenção, que delegaria as questões operacionais a uma equipe executiva profissional. No primeiro discurso de David Richards no mês passado, ele explicou que esse era o motivo pelo qual o clube do Reino Unido apoiava Ben Sulayem em vez do candidato britânico, Graham Stoker.

No entanto, os críticos de Ben Sulayem dizem que a direção tomada tem sido, na verdade, a concentração de poder nas mãos do presidente e, com isso, a falta de transparência na tomada de decisões. Isso culminou em um furor por causa da insistência em que acordos de confidencialidade fossem assinados antes de uma reunião do Conselho Mundial de Esportes a Motor no final de fevereiro.

Entre as questões mais polêmicas em jogo nos bastidores está a decisão da FIA de assumir internamente a promoção do Campeonato Mundial de Rallycross. Os críticos de Ben Sulayem apontam que isso é, de fato, uma violação da separação entre igreja e estado, por assim dizer - a FIA não deveria ser tanto o órgão regulador de um ramo do automobilismo quanto ser responsável por sua exploração comercial.

Há um precedente legal para isso. Em 1999, a Comissão de Antitruste da União Europeia lançou uma investigação sobre a FIA e a Formula One Management, então presididas por Max Mosley e Bernie Ecclestone. A posição da UE era de que a relação entre esses dois indivíduos e os órgãos que eles representavam era muito amigável. De fato, Ecclestone ocupava o cargo de diretor de promoções da FIA.

A UE considerou que havia um claro conflito de interesses entre a função da FIA como reguladora do automobilismo internacional e seus interesses comerciais. Para evitar uma ação legal prolongada e cara que provavelmente perderia, a FIA se mexeu: Ecclestone renunciou à sua função e se desfez de seus interesses comerciais em outros esportes automobilísticos além da F1, enquanto Mosley, de forma controversa, "alugou" os direitos comerciais da F1 para a FOM.

A anexação dos direitos comerciais do Mundial de Rallycross por Ben Sulayem certamente abrirá essa questão novamente.

Johan Kristoffersson, Volkswagen Polo Foto de: Red Bull Content Pool

"Um dos exemplos mais claros e preocupantes desse colapso envolveu a internalização do Campeonato Mundial de Rallycross", escreveu Reid. "Levantei preocupações repetidas vezes, tanto sobre o processo de governança quanto sobre possíveis implicações legais, e não recebi nenhuma resposta, apesar de minhas responsabilidades eletivas e obrigações fiduciárias".

"Por fim, não tive outra escolha a não ser buscar aconselhamento e suporte jurídico externo. Só então recebi uma resposta, mas, infelizmente, ela não tinha a clareza e o rigor que eu esperava. Disseram-me, em termos gerais, que o processo de governança era sólido e que não havia risco legal".

"Mas nenhuma evidência ou explicação foi oferecida para apoiar essas garantias. Como alguém responsável perante os associados e exposto à responsabilidade pessoal, isso simplesmente não era aceitável".

Reid também esclareceu sua posição sobre a outra questão levantada por Richards, a assinatura forçada de acordos de confidencialidade antes de uma reunião do Conselho Mundial. Sabe-se que a direção da FIA tem se incomodado com a quantidade de informações que vazam para a imprensa a partir de reuniões privadas.

"Um jornalista me disse que talvez a FIA devesse se preocupar mais com o motivo pelo qual pessoas estão vazando informações do que com quem está fazendo isso, e acho que vale a pena refletir sobre isso", escreveu ele.

"Não me recusei a assinar o acordo de confidencialidade. Simplesmente solicitei uma pequena prorrogação para buscar aconselhamento jurídico em um documento complexo regido pela lei suíça, que foi apresentado com um prazo relativamente curto. Essa solicitação foi negada".

"Como resultado, fui excluído da reunião do Conselho Mundial de Esporte a Motor, na minha opinião, de forma injusta e ilegal. Dez dias depois, meu e-mail da FIA foi desativado sem aviso prévio. Várias solicitações de assistência e explicações ficaram sem resposta até que, após uma carta legal do meu advogado, fui informado de que essa havia sido uma decisão deliberada".

Alexander Wurz, Robert Reid, vice-presidente de esportes da FIA Foto de: DPPI

"Eu me manifestei quando senti que os princípios fundamentais estavam sendo corroídos. Fiz isso de forma respeitosa, construtiva e sempre com o objetivo de proteger a integridade do nosso esporte. Mas isso teve um custo".

"Ficou claro que levantar preocupações legítimas nem sempre era bem recebido e experimentei em primeira mão como desafiar o status quo pode levar à exclusão e não ao diálogo. Não me arrependo de ter me manifestado. Mas acredito que fui tratado injustamente por fazer isso".

