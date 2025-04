Nas últimas semanas, a Fórmula 1 viveu um momento surpreendente em que, menos de um ano antes da entrada em vigor de novos regulamentos técnicos e motores, alguns sugeriram que seria preferível seguir outro caminho.

No terreno fértil das críticas aos motores introduzidos a partir de 2014 e da nostalgia da F1 do passado, a ideia de retornar aos V10s de aspiração natural parecia ganhar cada vez mais força com o passar dos dias. E então, na semana passada, no Bahrein, todos voltaram à realidade: os construtores e fabricantes de motores envolvidos no próximo ciclo regulatório - alguns especificamente para os motores de 2026 - reiteraram os motivos de seu compromisso e os recursos já investidos em uma reunião no paddock de Sakhir.

Isso já ajudou a garantir que, nos próximos três ou até quatro anos, os motores híbridos V6 turbo serão alimentados por 100% de combustível renovável, com 50% de sua potência proveniente do motor elétrico.

Em uma entrevista exclusiva concedida à edição italiana do site Motorsport.com, o CEO da F1, Stefano Domenicali, que participou da reunião junto com o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, disse que, nesse estágio, teria sido um "erro gigantesco" optar por não participar dos próximos regulamentos.

Algumas pessoas foram longe demais. [...] Alguém tentou pressionar por uma extensão dos regulamentos atuais. Isso teria sido um erro total.

"Há dois anos, compartilhei minha visão estratégica para o futuro da F1 [em uma entrevista para o site Motorsport.com] - e é exatamente isso que está surgindo", disse Domenicali quando perguntado sobre sua posição em relação ao debate que tem animado o paddock. "No Bahrein, tivemos uma reunião com a FIA e com todos os fabricantes de motores atuais e futuros, incluindo a GM [General Motors]".

"Acho que algumas pessoas foram longe demais. Enquanto as questões futuras estavam sendo discutidas, alguém tentou pressionar por uma extensão dos regulamentos atuais. Isso teria sido um erro total. Temos que respeitar aqueles que investiram pesadamente nesse projeto complexo e caro - mudar as regras agora enviaria a mensagem errada. Colocar em dúvida as decisões anteriores sobre as unidades de potência seria um erro gigantesco".

Um sistema "crucial" de convergência de motores

As autoridades querem evitar um cenário semelhante ao de 2014, quando os motores Mercedes dominaram a F1. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Apesar da manutenção dos regulamentos de 2026, a reunião do Bahrein acabou dando início às discussões sobre a introdução de mecanismos para garantir uma melhor convergência do desempenho das várias unidades de potência, em uma tentativa de evitar que uma dominação no estilo da Mercedes em 2014 se desenvolva ou até mesmo que um fabricante de motores tenha muitos problemas.

"Não há nada que nos impeça de trabalhar para melhorar o pacote", reiterou Domenicali quando perguntado se, a partir de agora, todos iriam se mover em direção a 2026 sem segundas intenções. "A FIA, os fabricantes e as equipes sempre podem avaliar se há pontos a serem melhorados. Estamos à beira de uma grande mudança regulatória e, pessoalmente, acho que é fundamental que o sistema permita que um fabricante recupere o atraso mais rapidamente. É um problema que precisamos resolver rapidamente, pois pode acontecer com qualquer pessoa".

Mas será que essas discussões serão realmente diretas, dada a natureza competitiva da F1? "Todos nós temos que pensar estrategicamente. Ter uma equipe dominante por muito tempo é ruim para todos. Nosso esporte está experimentando um crescimento incrível e se tornou uma referência global. Precisamos nos orgulhar disso, mas também precisamos ser cuidadosos".

Simplificar e cortar custos, sem deixar de ser relevante

Mesmo que as questões sejam diferentes daquelas de 15 anos atrás, apenas por causa da presença de um teto orçamentário que já contribuiu para reduzir o nível de despesas, a prudência evocada por Domenicali diz respeito especialmente aos fabricantes de automóveis envolvidos no campeonato que, em um período econômico instável, poderiam optar por interromper seu envolvimento com a disciplina para se concentrar no essencial de seus negócios.

Assim, quando foi levantada a ideia de um cenário semelhante ao do final dos anos 2000, quando vários fabricantes se retiraram no contexto da crise financeira e econômica, o CEO da F1 - que na época era diretor da Ferrari - respondeu:

"Seria ingenuidade não considerar essa possibilidade, especialmente no atual clima econômico. A Renault, depois de muitos anos, deixou a F1 [oficialmente, o fabricante encerrará sua atividade de fabricação de motores no final da temporada, mas ainda estará envolvido com a equipe Alpine, nota do editor]. Sejamos claros: os grandes fabricantes são indispensáveis, mas também somos maduros o suficiente para saber que, se uma crise grave atingir o setor, os grandes grupos automobilísticos talvez tenham que tomar algumas decisões difíceis".

"É por isso que precisamos simplificar e reduzir drasticamente os custos, ao mesmo tempo em que mantemos um vínculo técnico com tecnologias relevantes para as estradas, como combustíveis sustentáveis, que podem complementar as ofertas de veículos elétricos. Essas opções permitem que os fabricantes continuem envolvidos. E se uma crise forçar alguns deles a interromper seus programas de F1, poderemos reagir de forma independente e encontrar soluções alternativas".

Ter "a coragem de aceitar" que o cenário da F1 mudou

Charles Leclerc, Ferrari, Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Jack Doohan, Alpine Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Quando perguntado sobre o que a famosa "simplificação" poderia significar em termos práticos, Domenicali acredita que o conceito anda de mãos dadas com uma reflexão mais geracional sobre o que hoje constitui um campo de batalha tecnológico que é relevante em termos de desempenho e também em termos de espetáculo, abrindo caminho, sem dizer isso, para uma forma maior de padronização para áreas que não se enquadram nesse espaço.

Pode parecer provocação, [mas] pedir às equipes que invistam somas consideráveis para projetar suas próprias caixas de câmbio não faz mais sentido.

"Os fãs da minha geração precisam repensar o que gera desempenho e interesse tecnológico", explicou ele. "O foco em combustíveis sustentáveis é absolutamente o caminho certo a seguir. Mas - e isso pode parecer uma provocação - pedir às equipes que invistam grandes somas para projetar suas próprias caixas de câmbio não faz mais sentido. Os ganhos de desempenho são mínimos. Os fãs não veem mais isso como uma área de desenvolvimento interessante">

"Precisamos identificar onde a tecnologia e o entretenimento se sobrepõem. Muitas coisas que antes pareciam de ponta não justificam mais grandes investimentos. Precisamos ter a coragem de aceitar que o cenário mudou".

Entrevista de Roberto Chinchero

