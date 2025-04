Lewis Hamilton está vivendo uma temporada 2025 desafiante na Fórmula 1. Mesmo com a vitória na corrida sprint no GP da China, sua mudança para a Ferrari não tem sido das mais fáceis, com o heptacampeão deixando clara a dificuldade que vive na adaptação. Segundo o campeão de 1996 Damon Hill, o britânico deve aceitar que sua vida será diferente após 12 anos de Mercedes.

O heptacampeão, que até agora tem ficado atrás do companheiro de equipe Charles Leclerc, disse à mídia após a corrida em Suzuka que não teve um desempenho suficientemente bom. Apesar da esperança de diminuir a diferença no Bahrein, ele ficou bem atrás do monegasco na classificação, terminando em nono. No entanto, ele conseguiu se recuperar na corrida e subiu quatro posições, chegando ao quinto lugar.

Após a corrida, Hamilton disse: "Sim, a corrida foi muito mais positiva. Na seção intermediária, eu me senti realmente em sintonia com o carro, meu estilo de direção parecia funcionar naquela seção".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Obviamente, esse carro exige um estilo de direção muito diferente e estou tentando me adaptar a isso aos poucos."

Nas mídias sociais, Damon Hill comentou sobre esse processo de adaptação: "É difícil se acostumar com uma nova equipe. "É confuso, é estranho. Você perde tudo o que sabe, seus pontos de referência. Leva tempo para se recuperar. Mas não importa o que aconteça, ele ainda é Lewis Hamilton".

"Ele só precisa de uma boa equipe de engenharia e, em algum momento, terá de aceitar que aquilo a que está acostumado será diferente".

O que esperar do GP da ARÁBIA, CRISE da RED BULL, desculpas de HAMILTON, BORTOLETO e + | TELEMETRIA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!